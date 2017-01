Sedmnáctiletý Dalibor Solana, student 2. ročníku maturitního oboru hotelový a restaurační provoz Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce, který se zapojil do 4. ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina roku, o sobě tvrdí: „Svačinu do školy si dělám sám, když stíhám. Je to ale problematické. Raději totiž spím do poslední chvíle, než abych snídal a připravoval si jídlo do školy."