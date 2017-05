Adam Pavlík, syn zpěvačky Věry Špinarové: Jsem stále ještě v šoku...

/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Adam Pavlík, syn nedávno zesnulé výjimečné zpěvačky Věry Špinarové a frontman její doprovodné kapely, včera převzal z rukou ostravského primátora Tomáše Macury Cenu města Ostravy, která jí byla udělena in memoriam za mimořádný přínos v oblasti kultury.

Adam Pavlík, syn nedávno zesnulé výjimečné zpěvačky Věry Špinarové, se svojí manželkou s Cenou města Ostravy,, která jí byla udělena in memoriam za mimořádný přínos v oblasti kultury.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Věra Špinarová, interpretka s jedinečným hlasem, odešla 26. března v pětašedesáti letech do hudebního nebe. Ani po téměř půldruhém měsíci od posledního rozloučení s touto skvělou interpretkou neubývá na sociálních sítích, ale i v redakční poště Deníku projevů soustrasti a lítosti nad odchodem znamenité umělkyně. Adamu Pavlíkovi jsme včera položili několik otázek.

S jakými pocity jste přebíral Cenu města Ostravy za svoji matku?

Je to velmi bolestné. Na jedné straně má člověk radost, že matka byla oceněna, na straně druhé tu její ztrátu nic na světě nenahradí…

Asi by bylo krásnější, kdyby Věra Špinarová byla poctěna cenou během svého života…

To jsem také panu primátorovi řekl, že by měl toto ocenění spíše předávat žijícím lidem, a ne až po smrti, in memoriam. Zase na druhé straně, kdo tušil, že matka tak náhle odejde z tohoto světa…

Jak se odvíjí nyní váš život? Není to pro vás určitě lehké…

Jsem ještě stále v obrovském šoku. Zabývám se nyní převážně administrativními záležitostmi, čeká mě dědické řízení a další právní úkony…

Vím, že pro vás nebylo snadné zvládnout poslední rozloučení s maminkou. Přesto… očekával jste, že na pohřeb přijde několik desítek tisíc lidí?

Ne, bylo to neskutečné, abych byl upřímný, nejsem velký optimista, čekal jsem tak dvě tisícovky lidí, ale pokud přišlo téměř čtyřicet tisíc lidí, tak všechny velmi obdivuji, vážím si jich a moc a moc jim za to děkuji.

Jak byste charakterizoval svoji maminku?

Přestože se v Ostravě nenarodila, toto město se stalo jejím druhým domovem, na nic si nehrála, každému řekla na rovinu, co si o něm myslí, a asi proto ji měli lidi rádi.

Už víte konkrétně, kde bude mít v Ostravě místo svého posledního odpočinku?

Všechno se chystá, je to otázka, už možná čtrnácti dnů, takže to dáme veřejnosti ve známost.

Chápu, že myšlenky na další hudební kariéru jsou zatím pouze v představách. Ale můžete nám prozradit, zda chystáte nějakou větší koncertní vzpomínku na matku?

Když vám řeknu, že od smrti matky jsem si nepustil ještě ani jednu její píseň, protože je to všechno velmi citlivé… Ale určitě bych chtěl připravit jeden větší projekt, na němž by se podíleli její velmi blízcí hudební spolupracovníci a přátelé, kteří by se ho zúčastnili. Měl jsem nabídku už z pražské 02 areny, ale samozřejmě že jsem ji nepřijal, a pokud se uskuteční, tak jedině v Ostravě. Počítám tak spíše koncem roku v listopadu nebo v březnu příštího roku.

Vaše matka měla výsostný hlas a nikdy ji nemůže nahradit žádná zpěvačka. Přesto se ptám, uvažoval jste třeba do budoucna o nějaké revivalové interpretce, která by koncertovala s vaší kapelou?

Ne, v žádném případě mamku žádná jiná, natož revivalová zpěvačka by nikdy nemohla nahradit. To v žádném případě. Ale čas třeba ukáže, že možná najdeme nějakou zpěvačku, které bychom mohli udělat její vlastní desku, ale nyní je všechno tak čerstvé, že to v současné době zatím neřeším.