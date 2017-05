ANKETA DENÍKU: Který název by se vám pro med z Věznice Heřmanice líbil nejvíc?

Českou a polskou část Těšína, které v minulosti tvořily jedno město, by mohla v budoucnu znovu propojit tramvajová linka. Projekt, který by po téměř 100 letech vrátil do zdejších ulic tramvajovou dopravu, společně připravila příhraniční partnerská města Český Těšín a polský Těšín.