Audit Deníku: Školu kariérní řád nespasí a dobrého učitele „nevyrobí"

/ANKETA/ Nyní v souladu s kariérním řádem bude stanoven standard učitele a nová pravidla rozvoje profesních kompetencí, která mají údajně umožnit profesionální výkon učitele.

Každá škola má dobré učitele, ale najdou se i ti špatní.

Ředitel školy, který svůj sbor zná, ví, jaké má osobnosti, jaké jsou jejich pedagogické, odborné, komunikační a další schopnosti a dovednosti.

STAČÍ DOSAVADNÍ ZVÝŠENÍ UČITELSKÝCH PLATŮ A NAVRŽENÝ KARIÉRNÍ ŘÁD KE ZVÝŠENÍ PRESTIŽE UČITELSKÉ PROFESE?



Hlasování u této otázky dopadlo v našem kraji takto: ANO 10 (14,7 %) / NE 58 (85,3 %)



15%

Kariérní řád má dát řediteli nové nástroje, jak budovat kvalitní učitelský sbor, na druhé straně však z vlastní zkušenosti vím, že ředitel školy má nulové možnosti, jak se rozloučit s učitelem, kterého má ve sboru na „dobu neurčitou" a který dosahuje neuspokojivých pracovních výsledků.

Začínající učitel

Teorie pravidel kariérního řádu může vypadat rozumně, ovšem realizací v praxi naráží na mnoha úskalí. Jedním z nich je například začínající učitel. Má před sebou dvouleté adaptační období, než dojde k atestaci a stane se samostatným učitelem.

V tomto období bude mít náplň práce odpovídající nižší platové třídě. Bude to motivovat mladé lidi, aby se stali učiteli? Bude to motivovat školy, aby braly absolventy a čekalo je adaptační řízení? Co v případě, kdy při nedostatku učitelů 1. stupně jsou s třídními učiteli i začínající učitelé?

Jak to bude od 1. září 2017 s loňskými absolventy fakult, kteří v tomto školním roce byli samostatnými učiteli s odpovídající náplní práce a v novém školním roce budou dle nového zákona začínajícími učiteli s náplní práce v nižší platové třídě? To samozřejmě v zákoně nenajdeme, je otázkou zda to budou řešit příslušné vyhlášky.

Nárůst administrativy, atestační řízení

Pro ředitele školy znamená kariérní řád nárůst práce a administrativy. Jistě je pozitivní, že má prostřednictvím atestačních řízení vliv na kariérní postup pedagogů. Bude však muset pro všechny své učitele vytvořit spolu s nimi osobní plán profesního rozvoje pedagogického pracovníka, musí s nimi projednat povinnou část plánu, vytvořit podmínky pro jeho plnění.

Musí pravidelně výsledky vyhodnocovat a připravovat materiály pro atestační řízení. Sestavuje komisi pro atestační řízení je jejím členem atd. atd. Čím větší učitelský sbor, tím je práce časově náročnější.

A stejně vše stojí a padá na konkrétním učiteli, na jeho osobnosti, aktivitě, ochotě dát své schopnosti a dovednosti ve prospěch žáků a školy.

Mezi učiteli panuje vtípek, že ti horší budou chodit na semináře dalšího vzdělávání, aby si vytvářeli podklady k atestaci, a ti dobří zůstanou ve škole, budou učit, protože to je to, co je naplňuje.

Zkrácení úvazků, příplatek za třídnictví

Navrhovaná novela zákona o pedagogických pracovnících předkládá změny ve zkrácení pracovních úvazků u učitelů, kteří provádějí specializované činnosti např. metodik prevence. Na této pozici jsme po změně volali, ale v souhrnu všech změn na poslední chvíli, kdy se chystá nový školní rok, je to pro školu složitá situace.

Budeme přijímat nové učitele? Další navrhovaná pozitivní změna je příplatek za třídnictví.

Budeme mít na všechny změny dostatek finančních prostředků? Hovoří se o změnách, ale my ředitelé se bojíme, zda s nimi v ruku v ruce přijdou i peníze k financování těchto změn, jak slibuje MŠMT.

Návrhy, teze… Co bude 1. září?

Nemáme dostatek informací, jak kariérní řád má fungovat, neboť v současné době neznáme návrhy vyhlášek, které mají ustanovení kariérního řádu upravovat. Údajně jsou vytvořeny v současné době jen určité návrhy a teze. Pro vedení školy je nešikovné, že ještě v červnu nezná podmínky, za kterých bude škola fungovat od 1. září 2017.

Autorka textu: Ing. Miroslava Bukovská, ředitelka Základní školy v ulici Ivana Sekaniny v Ostravě-Porubě

Vybrané odpovědi panelistů:

Zdeněk Pospěch, obránce SFC Opava a bývalý hráč fotbalové reprezentace:

Ne – Učitelé si zaslouží větší ohodnocení a jejich postavení větší respekt.

Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín:

Ne – Určitě nestačí. Samo navýšení platu snad přiláká k výkonu povolání kvalitnější osobnosti. Prestiž však s výškou platu nesouvisí. Učitel musí být osobností, vzorem a pak bude požívat všeobecné úcty.

Daniel Stavárek, Děkan OPF SU, Karviná:

Ne – Ještě horší situace je na regionálních vysokých školách. Je nutné si uvědomit, že růst platů ve školství se netýká platů na vysokých školách, které jsou stanovovány zcela jinými pravidly.

Otakar Lucák, 57 let, plastický chirurg a spoluautor systému Reservatic:

Ne – Prestiž učitelské profese nezvednou pouze platy, ale zejména doprovodná legislativní opatření, poskytující učitelům dostatečnou ochranu (obdoba ochrany veřejného činitele).

