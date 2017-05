Policejní investice: do techniky, laboratorní výbavy, služeben i vozového parku

/VOLEBNÍ AUDIT/ Ulevilo se pacientům po zrušení zdravotnických poplatků? Byl to podle vás správný krok?

Karbonové žebříky pro zásahovou jednotku, videospektrální komparátor nebo robotická pipetovací stanice. Tuto a další techniku v posledním roce získala moravskoslezská policie.

„Pořídili jsme například vozidlo pro přesun zásahové jednotky těžším terénem," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková. Zásahová jednotka dostala také karbonové žebříky. „Jde o žebříky s vysokou pevnostní charakteristikou, které jsou současně extrémně lehké," dodala mluvčí.

Zkrátka nepřišla ani speciální pořádková jednotka, která převzala technické vozidlo. „Na místo zákroku nebo nasazení umožňuje dopravit speciální pomůcky a nástroje k činnostem ve vodě, nad hladinou, ve výškách nebo k průchodu nepřístupným terénem," přiblížila Holčáková. Přepravit lze také osvětlovací vybavení, elektrocentrálu nebo stan pro využití v nepříznivých klimatických podmínkách.

Polepšilo si také genetické pracoviště, které získalo robotickou pipetovací stanici. „Používá se k automatizaci procesu rozpipetování a nahrazení lidského faktoru u práce s četnými malými přesnými dávkami vzorků a chemických látek při izolaci DNA," vysvětlila mluvčí.

Cizinecká policie obdržela videospektrální komparátor k rychlejšímu odhalování pozměněných a padělaných dokladů.

AUTA, MOTORKY

Nemálo investic směřovalo do obnovy a modernizace vozového parku. Policisté například převzali pět motocyklů BMW. Nasazovány jsou především na silnicích I. třídy a v úsecích se zvýšeným rizikem dopravních nehod motocyklistů.

Ve vybavení policistů se objevila i vozidla Škoda Octavia, která mají mimo jiné radarový měřič rychlosti RAMER 10 s přídavnými funkcemi, jako je vytváření videozáznamu či automatické rozpoznávání registračních značek projíždějících vozidel a jejich porovnávání s údaji v databázích informačních systémů. Vozidla mají také zadní několikajazyčný LED panel a další „vychytávky".

SLUŽEBNY

Policie investuje také do obnovy služeben. „Moravskoslezská policie zajišťuje standardním způsobem obnovu jednotlivých služeben, jedná se o různé opravy či obnovu jejich interiérů, tak aby bylo zabezpečeno jejich fungování," uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel, který podle svých slov vítá každou investici, která přispěje k lepšímu zajištění služby veřejnosti a plnění úkolů policie.

A co dalšího by moravskoslezský policejní ředitel rád viděl ve vybavení svých policistů? „V souvislosti s aktuální bezpečnostní situací by to byly různé speciální ochranné prostředky policistů zakročujících proti útočícím pachatelům," uzavřel Kužel.

Vybrané odpovědi panelistů:

Radovan Burkovič, jednatel JOB-centra:

Ne – „Nevidím žádné výsledky, jen rozmetané útvary, které musí dlouhodobě rozpracovávat závažné kauzy a jejichž členové musí požívat mezi sebou maximální důvěry, aby takové věci vůbec mohli řešit. Jsem názoru, že mafiím se povedl husarský kousek a mnoho politiků a policejních úředníků posloužilo jako užiteční idioti. Pokud ovšem nebyli za tím účelem mafií vydíráni nebo uplaceni."

Karel Kostera, sbormistr a varhaník, Opava:

Ano – „Přijde mi, že naši policisté pracují velice kvalitně a poctivě."

Marian Žárský, ředitel MěKC Frenštát:

Ne – „Celá tato reforma ve mně vzbuzuje pochybnosti. Žádné konkrétní výsledky nevidím."

Roman Anderle, grafik, občanský aktivista, Krnov:

Ne – „Myslím, že policejní reforma a Klausova amnestie více zločincům pomohla ke svobodě, než kolik jich bylo a bude efektivněji stíháno."













