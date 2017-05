Audit Deníku: Ulevilo se pacientům po zrušení zdravotnických poplatků?

/ANKETA/ Ulevilo se pacientům po zrušení zdravotnických poplatků? Byl to podle vás správný krok?

Třicet korun u lékaře a dalších 30 Kč za recept v lékárně, to byla praxe od roku 2008, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek zavedl zdravotnické poplatky.

Na podzim roku 2014 však vláda odhlasovalo jejich zrušení. V roce 2015 tedy skončily a vláda ponechala jen devadesátikorunový poplatek na pohotovosti.

INDEX DENÍKU POHLEDEM KRAJE

Hlasování u této otázky dopadlo v našem kraji takto: ANO 37 (57,8 %) / NE 27 (42,2 %)



Názory zrušení poplatků se různí. Tentokrát jsme se na stanovisko k nim neptali pouze panelistů, ale i občanů kraje. Tady je výběr jejich odpovědí:

Anna Sněhotová, 64 let, Frýdek-Místek:

Já myslím, že ano. Jako důchodkyni se i mně osobně určitě ulevilo.

Jana Míčková, 27 let, Bílovec:

Popravdě řečeno jsem nebyla u doktora tak dlouho, že ani nevím, že nějaké změny proběhly. Snad jsou pacienti spokojení.

Jarmila Petrovská, 74 let, Krnov:

S poplatky ve zdravotnictví nesouhlasím, takže je dobře, že se třicetikorunové platby u lékaře zrušily, člověk musel platit každý převaz, každé vyšetření. Myslím, že by se neměl platit ani pobyt v nemocnici. Ten kdo má malý důchod, neví, kde na to vzít. Stejně musí platit nájem, takže se mu nemoc velmi prodraží. Nebo rodina s dětmi… Není to správné.

Jan Lasovský, 26 let, Karviná:

Myslím, že ne. Naopak čekají déle na ošetření, protože se do čekáren vrátili lidé, kteří pomoc nepotřebují a chtějí si popravdě jen popovídat – a ti se díky poplatkům předtím odbourali. Zrušení poplatků navíc sebralo nemocnicím zdroj financování, který teď musí shánět někde jinde.

Petr Falhar, 41 let, Opava:

„Je to určitě dobrý krok, který hodně uleví například svobodným matkám s malými dětmi. Takový poplatek se může na první pohled zdát jako malý výdaj, ale i ty se v konečném rozpočtu projeví."

Jiří Klein, velitel Městské policie Nový Jičín:

Ano – „Samozřejmě, sám jsem měl dva měsíce dítě v nemocnici s kojící matkou a stálo mne to skoro celou výplatu."

Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR:

Ne – „Zrušení poplatků je naprostý nesmysl a vede jen k přeplněným ordinacím a přetížení obvodních a ambulantních lékařů."

Petr Czudek, basketbalový trenér, Opava:

Ne – „Ne, byla to chyba – pouze populistické gesto."

Zdeněk Heiser, vedoucí galerie, MKS Havířov:

Ano – „Není však vyloučeno, že díky zrušení regulačních poplatků navštěvují někteří pacienti některé lékaře a zdravotnická zařízení příliš často a zbytečně… Znamená to mnohdy dlouhé čekání na vyšetření a ošetření skutečně potřebných."

