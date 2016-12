Další ostuda Ostravy: Auta stále jezdí přes Porubu. Obchvaty nejsou

/FOTOGALERIE/ Čtyřproudová silnice, majestátní koridor odklánějící dopravu z obydlených částí. A najednou konec. Tráva. Zátarasy. Tak to vypadá hned na dvou místech v Ostravě, která by měla odlehčit ucpaným komunikacím v Porubě. Jenže kdy se tak stane?

Hanba, hrůza, katastrofa. Těmito a dalšími výrazy častují nejen Porubané situaci okolo průtahů s dokončením prodloužené Rudné ulice, která má odklonit dopravu z přetížené Opavské ulice, jež je páteřní silnicí obvodu.

Obchvat Poruby je přitom delší čas už prakticky dokončen. Chybí dostavět ani ne půlkilometrový úsek nedaleko lyžařského areálu Skalka, poblíž kterého si v devadesátých letech architekt Dušan Richtár postavil dům. Věděl však, že zde jednou silnice může být, počítal s ní územní plán.

Richtár, jenž s médii dlouhodobě nekomunikuje, stavbě házel klacky pod nohy. Ředitelství silnic a dálníc (ŘSD) proto navrhlo vyvlastnění pozemků, nicméně podle náměstka hejtmana pro dopravu Jakuba Unucky by k tomu nakonec nemuselo dojít. „Je teď obrovská příležitost a chuť s tím něco dělat. Vlastníci věcných břemen mají poměrně jasné požadavky, které nejsou finančně tak náročné, kolik by stálo zastavení stavby. Je to třeba postavení vyšší protihlukové stěny. Koneckonců to vypadá, že i největší odpůrce stavby je už ochotný jednat," komentuje situaci Unucka.

Věří, že k vyvlastnění pozemků nebude muset dojít a že by silnice mohla být dokončena v slíbeném termínu koncem příštího roku. ŘSD, které s Dušanem Richtárem vede jednání, se ale během tří dnů k záležitosti nedokázalo vyjádřit. Aneb jak říkají Porubané, nezbývá než doufat. Mimo jiné také v to, že dostavbu posvětí ministerstvo životního prostředí. Než se tak stane, dokončuje se alespoň napojení prodloužené Rudné na silnici 1/11 spojující Ostravu s Opavou.

Vedle propojení obvodu se zbytkem města má dopravě v Porubě pomoci také druhý dlouho připravovaný obchvat, takzvaný Severní spoj vedoucí přes Třebovice. První úsek, který momentálně plní funkci dálničního přivaděče, je hotový.

Ten druhý má být podle optimistických předpokladů hotový v roce 2020. „Ohledně severního obchvatu se momentálně zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí s termínem odevzdání květen 2018," přiblížil stručně aktuální vývoj mluvčí Petr Havránek z ostravského magistrátu, který je zadavatelem dokumentace.

Pokud se územní rozhodnutí podaří získat, bude následovat projektová dokumentace a vyhlášení soutěže na zhotovitele stavby. V tento průběh věří i starostové okolních obcí.

Dostavění Severního spoje by znamenalo dvojí přemostění řeky Opavy třísetmetrovými mosty. Od dálničního přivaděče by se silnice napojila na Provozní ulici a následně by se dobudovala odbočka na Průběžnou ulici.

Anketa | Jak vnímáte situaci okolo nedokončených obchvatů?

Pavel Turek, Ostrava:

Je to hrůza, ty kamiony nejde nikam odklonit, je to stále horší. Už by se to konečně mělo dostavět. Porubské téma číslo jedna. A ten pán už by konečně měl dostat rozum. Stojí to vysloveně na něm. Já si myslím, že do konce příštího roku to hotové nebude, zbývá nám doufat.

Jana Kempová, Ostrava:

Je to tady hodně zmatkové, obchvaty by pomohly. Co bych vám řekla na adresu toho pána, který dostavbu Rudné blokuje, by se asi nedalo použít. A taky si myslím, že nesprávní lidé sedí na nesprávných místech. Investuje se do nesmyslů a do důležitých věcí nikoliv.

Hana Součková, Ostrava:

Připadá mi, že v Třebovicích to není až tak strašné, navíc jsou tady všude měřiče rychlosti, ale ve špičce se tady, pravda, moc nepohybuji. Nejsem příliš zastánce toho, aby se vše rozkopávalo a dělaly se nové cesty, kterých je teď dost.

Norbert Hyský, Ostrava:

Je to katastrofa. Tomu blbcovi, který to blokuje, bych něco udělal a vystěhoval jej na Opavskou, ať si to tam dýchá. Dostavba se pořád jen slibuje, zbývá věřit, že příští rok skutečně bude.

