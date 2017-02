OSTUDY OSTRAVY: Bedřiška, vlastní svět na okraji společnosti

/FOTOGALERIE/ Dětská skluzavka a tři lavičky. To je kompletní občanská vybavenost v lokalitě ulic Bedřišská, Jasinkova, Kordova a Venkovní v Hulvákách. Přibližně dvě stovky obyvatel tady k dispozici nemá vůbec, ale vůbec nic!

Ticho, klid narušovaný jen štěkotem psů a občasným hlukem z fabrik. Tak to vypadá ve čtvrtek po ránu po příjezdu do míst, na něž nemohou být Ostrava ani městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zrovna dvakrát pyšní.

„Vypadá to tady stejně jako před pěti lety, když jsem tu dostala od úřadu baráček," uvádí Helena Polhošová obývající půlku finského domku s černým kocourem a sedmi potomky ve věku od jednoho roku po patnáct let. Je samoživitelka.

„Teď v zimě ani děcka ven moc nepouštím. Kam, když tady pro ně nic není? V létě jsou celou dobu na zahradě, to se setkáváme více i se sousedy," vysvětluje Polhošová s tím, že i pro obyčejný nákup musí nejméně dvě zastávky tramvají.

Bedřiška je místo, kde bydlí jen hrstka původních usedlíků. Ti jsou převážně v důchodovém věku, jejich sociální situace mnohdy není nepodobná jako u ostatních zdejších spoluobčanů. Totiž lidem z romské komunity sestěhovávaných zde radnicí.

ŽIJE SE TAM ŠPATNĚ

Finské domky v někdejší hornické kolonii (v letech 1900 až 1971 u ní fungoval Důl Bedřich) ostatně obvod vykoupil právě za účelem, „aby v nich bydleli méně přizpůsobiví občané". Podle Anny Slívové je to jeden z důvodů, proč se tu žije zle.

„Vypadá to, že se čeká, až my staří umřeme, aby tady mohli usadit další cigány," míní důchodkyně Slívová přebývající v Bedřišce čtvrt století. Její soused Miroslav Pavlíček je tu kratší čas, ale přitakává. „Ještě, že nepiju, není tu hospoda," líčí.

Prakticky veškeré aktivity pro místní se odehrávají pod taktovkou komunitního centra a neziskové organizace Bílý nosorožec. „S ní spolupracuji už roky. Moc nám pomáhá, doučuje děcka a stará se, aby nedělaly bordel," popisuje Polhošová.

Co se „bordelu" týká, ten do Bedřišky svážejí údajně také cizí auta. „Úředníci tvrdí, že ho děláme my. Proč tu nedají kameru, aby sami viděli?" zlobí se Polhošová a poukazuje i na dlouhé čekání, pokud od radnice chtějí například něco spravit.

„Ano, mívají různé požadavky, a to i na drobné opravy patřící mezi povinnosti nájemníka. Ale sama komunikace ze strany nájemníků není dobrá, mnohdy je problém domluvit termín, kdy má řemeslník přijít," říká místostarosta Patrik Hujdus.

K TÉMATU

Bílý nosorožec pomáhá Úspěch v Bedřišce? „Udržet dítě na běžné základní škole, sehnat místnímu doktora, zachovat finanční gramotnost rodin…," popisuje Lukáš Grochal docházející do této lokality coby sociální pedagog neziskovky Bílý nosorožec. Ta poskytuje zdejší komunitě sociálně aktivizační služby a pomoc rodinám s dětmi. „Bedřiška je jedním z nejlepších míst, kde jsem doposud pracoval. Alespoň, co se týká vztahů s klienty," pokračuje Grochal s tím, že užší vazby romských rodin prý napomáhají i ke zlepšování zdejší bezpečnostní situace. Lidem ale podle něj chybí i takové samozřejmosti, jako jsou letáky obchodů ve schránkách.

Mohlo by se zde i stavět Docela stabilizované (dříve ne zrovna idylické) vzájemné soužití, nutnost zvýšeného dohledu strážníků, bídný stav domků a jejich finančně náročné opravy, problémy s černými skládkami odpadu. Tak komentuje dění v Bedřišce starostka obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liana Janáčková. „Dbáme zde zejména o lidi slušné a platící," upozorňuje s tím, že radnice logicky investuje více do míst s vyšší koncentrací obyvatel i dopravní zátěží. A těžko se podle ní také nyní dá zabraňovat situacím, kdy do lokality vozí cizí auta suť ze staveb a jiné smetí. „S tím někteří místní i kšeftují, přeprodávají ho dále, případně s ním zatápějí a škodí ovzduší," říká starostka. Radnice má každopádně plány nové výstavby v oblasti Bedřišky. Vzhledem k tomu, že město tady získalo pozemky od společnosti Asental, nevyloučila Janáčková, že se k těmto záměrům navrátí.

Anketa | Bedřiška, co vám to říká?

Želmíra Káňová, Ostrava:

Bedřiška je květinářství v centru! A… vlastně taky místo u Ferony, kde normální člověk snad ani nechodí. Co vím, žijí tam nepořádní lidé s nepříliš dobrým vztahem k práci.

Radovan Marek, Ostrava:

Jednou jsem tam ze zájmu zajel, stojí tam plesnivé rozpadající se baráky a kolem nich je nepořádek. Prostě vyloučená lokalita, kde žijí chudáci, ostuda. Ale těch lidí je mi líto!

Jaroslav Röder, Ostrava:

Šachta? Ale i kolonie v Mariánských Horách, kde bydlel kamarád Jirka a musel se odstěhovat, protože tam býval věčně vykradený. Zmizela mu i nejmilejší motorka Harley-Davidson.