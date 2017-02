Berete se? Svatebními trendy jsou bílé zlato a modrá barva

Dvanáctý ročník svatebního veletrhu v ostravském Clarion Congress Hotelu se opět těšil velké oblibě snoubenců, jejich rodičů a dalších svatebčanů.

Hotel se o víkendu stal přehlídkou šatů, klenotů, ale i řady služeb a limuzín.

Dvoudenní svatební přehlídka podle organizátora Zdeňka Kellera každoročně přivábí dva až tři tisíce zájemců. Inspiraci zde mohou načerpat prakticky pro cokoliv. Od šatů, prstenů nebo limuzín třeba až po fotobudku jako zdroj zábavy. A co se jim zalíbí, mohou si zde se slevou i koupit.

„Přišli jsme se podívat, co kdo nabízí. Bereme se v polovině roku, takže nás bota ještě netlačí. Ale je dobré udělat si přehled nabídek i cen, na výběr tady toho je skutečně hodně," říká Michala z Ostravy, kterou doprovází její snoubenec. Svatbu budou mít 1. července.

TREND UDÁVÁ BÍLÉ ZLATO

Zamilovaných párů je zde hodně, některé nevěsty doprovází maminky, ale i babičky. Zastavují se mimo jiné u stánků s prstýnky. Prodejců je zde nespočet. „Trendem je dnes bílé zlato a hodně kamínků. To lidé volí velice často, už pochopili, že tento kov je na snubní prsteny nejvhodnější," konstatuje Pavlína Valderová z havířovského zlatnictví Valder. Coby brzký „podpantoflák" jí dávám za pravdu. Bílé zlato bych však ještě doplnil o kombinaci žlutého. Vlastně u jednoho z dalších prodejců tak obratem činím.

Zatímco některá klenotnictví objíždějí řadu veletrhů a v Clarionu jsou poprvé, jiní například ostravský Helios jsou zde už od prvopočátku.

„Fotografa máte," osloví mě po pár krocích přes rameno jeden z prodejců. Když zjistí, že mám, pokračuje: „Ale fotobudku určitě ne, nemám pravdu?" Jak dodává, může to být velice zajímavý a netradiční druh zábavy pro svatebčany, kteří se jednak delší čas zabaví a jednak si ze svatby odnesou pěknou památku.

POVĚRY JSOU PASSÉ

Zatímco při výběru svatebních šatů podle prodejců se nedá jednoznačně říct, co nevěsty volí prý jen podle gusta , u obleků, kravat nebo i doplňků a květinové výzdoby je to jinak.

„Ze staré doby v lidech dlouho přetrvávaly pověry, že se třeba nemají brát v květnu, aby se jim pak dítě nenarodilo do největší zimy, nebo že nemají mít svatbu laděnou do modra, protože to odkazuje na modřiny a špatné vztahy," vysvětluje některé z pověr majitel ostravské oděvnické firmy Lare František Lariš. Podle něj na pověry dnes už lidé nedbají. „Sami jsme se brali v květnu a jsme šťastně ženatí už třicet let. A co se té modré barvy týká, můžu říct, že teď naopak udává trend. Letos, možná příští rok bude úplně na vrcholu," soudí František Lariš.

To už ale světla zhasínají a pozornost všech zejména dam poutá přehlídkové molo, kde modelky představují svatební šaty. Jsou zde i limuzíny, kam naopak usedají pánové, dychtiví zjistit, jaký komfort finančně zřejmě jinak nedostupné vozy nabízejí. A kdo si tady nic nevybere, inspiraci načerpá určitě.