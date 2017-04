Bez šmigrustu to nejsou Velikonoce, tvrdí kluci i chlapi, kteří dodržují tradice

Potkat kluky či dokonce dospělé chlapy s karabáčem, jalovcem či tatarem, bylo dnes na Velikonoční pondělí ráno v Ostravě docela těžké.

Liduprázdné bylo nejen centrum města, ale třeba i uličky kolem rodinných domků v Michálkovicích či Slezské Ostravě.

Hledat šmigrustníky vyrážíme s fotografem krátce po osmé ráno. Autem pomalu projíždíme směrem ze Slezské Ostravy do Michálkovic. V průběhu odhadem čtvrthodinky ale koledníky vyhlížíme marně. Místo nich jsou ale vidět skoro na každém rohu hlídky strážníků či policistů. Až poté, co se vracíme z náměstí v Michálkovicích k ostravské zoologické zahradě, dostáváme šanci. Pětiletý Matýsek se zpočátku trochu schovává za svou maminku Blanku Kosňovskou. Pak si dodává odvahy a říká, že už stačil karabáčem vyšvihat nejen ji, ale i malou sestru Adélku. „Dostal jsem za to dobroty. Vajíčko, takové to malované, dostanu od babičky,“ říká Matyáš. Když se jej dále vyptávám, odpovídá, že nejdříve vyšmigrustoval maminku. „To proto, že je více hodná,“ přidává svérázné vysvětlení Matyáš. Bleskově reaguje i na otázku, proč je třeba maminku vyšmigrustovat. „To proto, aby nezhubla,“ říká klučina, který je z toho vyptávání trochu nesvůj. Nakonec schvaluje nápovědu, že tím pravým důvodem je to, aby neuschla.

Poblíž nedaleké trolejbusové zastávky zastavuji další koledníky. Štěpán a Daniel jsou už středoškoláci. Oba už mají 16 roků a také oba shodně tvrdí, že bez šmigrustu by to nebyly ty pravé Velikonoce. „Chodíme vyšlehat spolužačky, známé i kamarádky. A jestli nám všechny holky otevřou? Je to tak půl na půl. Tradice je ale třeba dodržovat,“ je přesvědčený Štěpán a dodává, že za koledování už dostal sladkosti, vajíčka i stužky. Daniel pak vysvětluje, že v průběhu letošních Velikonoc navštíví dívky nejen z Michálkovic, ale i Heřmanic.

Když o půldruhé hodiny později mířím do centra Ostravy, potkávám už nejen policejní hlídky, ale i další koledníky. Jsou mezi nimi i dva dospělí chlapi, odhadem pětatřicátníci. První má v ruce karabáč, druhý vodní pistoli a větvičku jalovce. Oba se vesele culí a přiznávají, že čokoládových vajíček ani kraslic moc ve společné igelitce nenesou. „Holky už vědí, že nám udělají radost spíše něčím ostřejším. Ale letos se musíme uhlídat. Loni jsme to šmigrustování přehnali a bolela nás pak hlava i celé úterý,“ přiznávají chlapi a dodávají, že to bylo dostatečné ponaučení. A nakonec si trochu postesknou: „Když vzpomínáme na své dětství, tak pamatujeme ulice plné koledníků. Dneska jsme nepotkali skoro nikoho. Lidé už na ty tradice zapomínají. A to je škoda.

Už ze středověku pocházejí první zmínky o šlehání dívek jarními pruty. A jestli se velikonoční pomlázce říká třeba šmigrust, mrskačka či mrskut je celkem jedno. A dívky by se před ní bránit neměly. Šlehání a polévání vodou je totiž podle tradice životadárným aktem, který zajišťuje nejen zdraví, ale také jim dá schopnost dávat v budoucnu život.