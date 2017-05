Boje o Ostravu za sebou zanechaly zpustošenou zemi

Beze změny v brankovišti vstoupí hokejisté Vítkovic do příští extraligové sezony. Ostravský klub prodloužil smlouvy s Patrikem Bartošákem i Danielem Dolejšem. „Znám Patrikovu mentalitu, znám jeho výkony a jsem navíc přesvědčen, že zatím u nás ještě nepředvedl to své maximum, které v něm je. To je výzva jak pro mě, tak pro něj. Proto bylo prioritou udržet jej i do dalších sezon," řekl pro klubový web generální manažer a trenér Vítkovic Jakub Petr.