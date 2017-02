Centrální obvod chystá obnovu parku za téměř 6 milionů. Hledá vhodný letoun

Rekonstrukci parku Čs. letců v centru města za zhruba 6 milionů korun plánuje vedení obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V projektu počítá i s návratem letadla, nejlépe z druhé světové války.

Původní letadlo sovětské bitevní letadlo „Šturmovik", které bylo do tehdejšího Dzeržinského sadu (dnes park Čs. letců) umístěno v roce 1960 a zůstalo zde do roku 1994.Foto: Archiv MOaP

"Jednou z investičních akcí, kterou pro letošní rok připravujeme, je rekonstrukce parku Čs. letců. V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávajících chodníků, která bude nově ze zámkové dlažby, k výměně mobiliáře, úpravě parkovacích míst podél okrajů parku a k sadovým úpravám. Náklady na rekonstrukci budou činit zhruba 5,9 milionů korun," uvedla mluvčí centrálního ostravského obvodu Jana Pondělíčková.

Jak dále doplnila, stavba by mohla začít letos v květnu.

Podle slov místostarosty Dalibora Mouky je v projektu počítáno i s variantou, která by do centra města opětovně přinesla letadlo.

"Vhodný typ stroje, nejlépe spojený s druhou světovou válkou, se však nedaří získat a momentálně je v jednání výroba věrné kopie. Pokud máte nějaký vhodný tip, třeba i na výrobce modelu, prosíme o něj," řekl Mouka.

Původní letadlo sovětské bitevní letadlo „Šturmovik" bylo do tehdejšího Dzeržinského sadu (dnes park Čs. letců) umístěno v roce 1960 a zůstalo zde do roku 1994, kdy bylo předáno do vojenského muzea v Praze a následně do neveřejného muzea Melun-Villaroche ve Francii.

