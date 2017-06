Centrální obvod kompenzuje živnostníky v Českobratrské

Čtvrt roku bez nájemného! Tak pomohou radní v centru živnostníkům podnikajícím v obecních prostorách v rozkopané a tedy klientům hůře přístupné Českobratrské ulici.

„Sedm z deseti jich splňuje kritéria pro pro poskytnutí pětadvaceti procentní roční slevy. Znamená to, že nemusí od července do září platit nájemné. Pro nás to bude znamenat roční ztrátu 380 tisíc korun v příjmové části rozpočtu," oznámila Petra Bernfeldová, starostka Moravské Ostravy a Přívozu, s tím, že podobně radnice postupovala také při opravě Nádražní ulice.

„V případě Českobratrské rovněž jednáme s městem coby investorem rekonstrukcí o další možnosti navýšení kompenzací pro obchodníky," doplnila starostka.