Českobratrská ulice? Zákaz vjezdu až do listopadu

/FOTOGALERIE/ Po deseti letech se jedna z hlavních dopravních tepen opět dočká uzavírek kvůli opravě. Ty v úseku Nádražní ulice Sokolská třída potrvají od soboty 13. května až do začátku příštího roku.

Rekonstrukce, na kterou má město připraveno třiatřicet a půl milionu korun, se dotkne prakticky všech.

Přístupy k domům, obchodům i dalším provozovnám sice zůstanou zachovány, ale na rezidenty či procházející čeká překonávání výkopů po provizorních lávkách.

Motoristé mohou na průjezdy Českobratrskou zapomenout až do listopadu.

„Rekonstrukce vyžaduje vyloučení individuální dopravy po celou dobu stavby a úpravy linek městské hromadné dopravy," upozorňuje investiční náměstek primátora Břetislav Riger s tím, že pasažéři MHD se rozloučí se současnou podobou zastávek Husův sad.

Ty čeká přemístění na úroveň Husovy ulice (kde je doplní přechod se semaforem), což se však moc nezdá představitelům Moravské Ostravy a Přívozu.

„Obvod má totiž v místě zastávky ve směru na Fifejdy nebytové prostory a odliv lidí odsud může znamenat určité znevýhodnění nájemců živnostníků," tvrdí místostarosta Dalibor Mouka.

Centrální obvod chce proto zajistit v této části Českobratrské ulice jistou kompenzaci v podobě „zálivů" s novými parkovacími stáními. „Rekonstrukce se udělat musí. Ale projektována byla před mnoha lety a nezohledňuje zcela naše nynější požadavky a potřeby. Starý projekt se nepovedlo vzhledem k časové tísni upravit," upozorňuje Mouka.

Kvůli opravám vodovodů, kanalizace, silnice a chodníků, jakožto i plynového potrubí (investiční akce energetické společnosti innogy) a vedení trakčních kabelů (investiční akce městského dopravního podniku) dojde k omezení MHD. A to v několika etapách, přičemž první začíná zítra. „O prázdninách bude výluka dvouměsíční," říká Rieger.

Objízdné trasy začnou platit jak pro autobusy dopravního podniku, tak další řidiče (viz rámeček). Investiční náměstek primátora v této souvislosti zdůrazňuje, že se radnice bude „snažit předání hotové stavby urychlit". A místostarosta centrálního obvodu dodává, že po předání Českobratrské jsou připraveni opravit cesty, jimiž povedou objížďky.

K TÉMATU

Organizace individuální dopravy- objížďka ve směru z Michálkovic na Fifejdy povede po Sokolské třídě, Mariánskohorské, Cihelní (přes nadjezd) a Hornopolní ulici

- objížďka ve směru z Fifejd na Slezskou Ostravu povede ulicemi Varenská, Hornopolní, Cihelní, Mariánskohorská, Muglinovská a Bohumínská

- objížďka pro centrum směrem z Frýdku-Místku povede ulicemi Bohumínská, Muglinovská a Sokolskou třídou



Harmonogram postupu prací• od 13. do 14. května úprava trolejového vedení, zahájení rekonstrukce plynovodu (výluka MHD od 13. do 14. května)

• od 15. května do 1. července zahájení rekonstrukce vodovodu a kanalizace na pravé straně (od ulice Nádražní), pokračování prací na plynovodu

• od 2. července do 2. září pokračování rekonstrukce inženýrských sítí, zahájení rekonstrukce vozovky i chodníků po obou stranách (výluka MHD po dobu dvou měsíců)

• od 3. září 2017 do 3. ledna 2018 dokončovací práce na inženýrských sítích a komunikacích