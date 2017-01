Chcete přilepšit ptáčkům? Chleba ani zbytky jídel jim rozhodně nedávejte!

Pokud jste se rozhodli přilepšit ptákům, kteří u nás zůstávají přes zimu, máte nejvyšší čas pro ně připravit krmítko. Podle odborníků z Moravského ornitologického spolku (MOS) můžete na krmítku pozorovat až 30 druhů ptáků.

Pozorování a přikrmování ptáků se věnuje podle Jiřího Šafránka z MOS stále více lidí.

„Ne každý ale ví, co mají ptáci v zimě nejraději a co v žádném případě do krmítka nepatří. Důležité je, aby krmítko mělo dostatečně velkou stříšku, aby do něj nepršelo a připravená potrava nevlhla a neplesnivěla. Krmítko se musí pravidelně čistit od zbytků potravy. Občas je dobré je vydezinfikovat, například octem pomocí rozprašovače. Po oschnutí dezinfekce se do něj může dát ptačí potrava," vysvětluje ornitolog.

Většina našich ptáků má podle něj nejraději semena slunečnice a jádra ořechů.

V obchodech prodávané směsi pro zimní přikrmování ptáků obsahují různé druhy semen, ale část z nich zůstává v krmítcích nevyužita.

„Proto je lepší použít pouze semena slunečnice a občas přidat například trochu máku, len, proso, řepku, pšenici, loupaný oves nebo zbytky vyloupaných ořechů. Kosi, kvíčaly a brkoslavi mají nejraději jablka nebo sušené plody jeřabin. Ty je dobré rozvěsit na větve stromů v okolí krmítka," radí Jiří Šafránek.

Strakapoudi, brhlíci i sýkory mají velmi rádi lůj nebo lojové koule.

Tam, kde jsou nejčastějšími hosty krmítka vrabci polní a vrabci domácí, můžeme jim přilepšit strouhankou z bílého pečiva.

Ornitologové ale upozorňují, že nesmí být solené, sůl totiž drobným ptákům škodí. V žádném případě do krmítka nepatří chléb a zbytky jídel z kuchyně.

KTERÉ PTÁKY UVIDÍME NA KRMÍTKU NEJČASTĚJI?

Nejčastějšími návštěvníky krmítek jsou sýkory koňadra a modřinka, zvonek zelený, vrabec domácí, vrabec polní a kos černý.

„Za nejvzácnější a nejkrásnější skvost krmítek ochránci ptáků považují brkoslava severního nebo čečetku zimní. Nezvanými hosty krmítek se občas ale stávají zdivočelí holubi domácí, hrdličky zahradní, straka nebo havrani a kavky. Drobné ptáky občas vyplaší zvědavá poštolka, případně je prožene krahujec, ale i tito ptáci patří do naší zimní přírody. Pokud si nejste jisti, jaký ptačí druh se objevuje na vašem krmítku, pak neznámé ptačí návštěvníky vyfoťte, nakreslete nebo dobře popište a zašlete dotaz na adresu: mosprerov@seznam.cz. Ornitologové vám rádi pomohou s určením," dodává místopředseda MOS Jiří Šafránek.