V Ostravě finišují přípravy na Konopex. Jedno z hesel zní: Vypěstuj si svůj dům!

Mezinárodní den marihuany připadá právě na dnešek, kdy v Dolní oblasti Vítkovice finišují přípravy na druhý ročník veletrhu Konopex. Jeho smysl i vztah organizátorů k rostlině jedněmi velebené a jinými zatracované přibližuje Jan Dokoupil. Ctitelé konopí: Náš cíl je vytlačit z polí řepku!

Konopí. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

„Mezinárodní den marihuany se s naším termínem pojí jen shodou okolností. Původně jsme chtěli Konopex uspořádat o něco dříve na jaře, když začíná pěstební sezona," tvrdí Dokoupil s upozorněním, že jejich akce je výhradně o „legálním" konopí. Tedy o tom obsahujícím maximálně 0,3 procenta aktivní látky THC (delta-9-tetrahydrokanabinol), což české zákony nezapovídají.

Na veletrhu se neobjeví ani takzvaná technická konopná sušina, nemluvě už o tom, že by tam někdo prodával „hulení". „Konopex podá spoustu zajímavých informací, co je konopí a co je vlastně marihuana," vysvětluje organizátor. Ctitelé konopí totiž spatřují v této rostlině docela jiný potenciál než kuřáci marihuany (či hašiše z ní produkovaného).

„Naším cílem je vysázet ho tolik, aby vytlačilo z českých polí řepku. Bavíme se ale o konopí, které se dá využívat v široké škále odvětví. Od medicíny přes potravinářství, veterinářství až po průmysl a stavitelství. Může poskytnout práci spoustě lidí," říká Dokoupil.

Jedno z hesel Konopexu proto zní: Vypěstuj si svůj dům! Odkazuje na možnost namíchat takzvaný konobeton pro stavební účely to ostatně bude na veletrhu k vidění také. K programu budou patřit workshopy, soutěže, přednášky. V rámci svobody vyjadřování se objeví i zastánci legalizace konopí/marihuany v čele s Dušanem Dvořákem. Dorazí a o své zkušenosti se podělí lidé, jimž slouží tato rostlina k léčebným účelům.

Vzhledem k zaměření Konopexu se na něj chystají také policisté. „Realizujeme standardní opatření k zajištění veřejného pořádku a eliminaci případného protiprávního jednání. Vše bude adekvátní a přiměřené charakteru pořádané akce," uvádí jejich mluvčí Richard Palát.

Policie ČR na loňském premiérovém a s počtem téměř čtyř tisíc návštěvníků vydařeném ročníku Konopexu například zabavovala sušené konopí. Přestupků zaznamenala jednatřicet, trestný čin jen jeden (pachatel měl v sušeném konopí 0,5 procenta THC).

Konopex 2017 se koná v Gongu v Dolní oblasti Vítkovice od zítřka do neděle, a to vždy od 12 hodin

K TÉMATU

Léčba domácím konopím může skončit u soudu Řada lidí si konopí pěstuje doma. Látky v něm obsažené jim pomáhají při zvládání zdravotních problémů. Mnohdy si ale neuvědomují, že se mohou dostat do konfliktu se zákonem. Jako šestašedesátiletý důchodce z Ostravy-Vítkovic, který na zahradě amatérským způsobem vypěstoval a následně usušil několik rostlin konopí. Z nich pak vyráběl přípravky, které měly zlepšit jeho zdravotní stav. Do pěstování konopí se pustil poté, co se na internetu dočetl o jeho léčebných účincích.



„Mám mimo jiné problémy s klouby, dechem, cukrovkou. Na internetu byla řada návodů, jak to pomocí výrobků z konopí zlepšit. Semínka konopí i sazeničky se na internetu normálně nabízely. Věřil jsem, že mi to pomůže. Vůbec mě nenapadlo, že když se o tom tak veřejně píše, že by to mohlo být nezákonné," řekl Deníku. Obstaral si semena konopí setého a zasadil je na zahradě u domu, kde bydlel. Rostlinu pak usušil a následně si z ní dělal čaj, použil ji také k výrobě masti. Vše pro vlastní potřebu. „Výsledek se dostavil. Klouby přestávaly bolet, zlepšily se i další věci. Když jsem to říkal známému doktorovi, tak mi řekl, že když mi to pomáhá, mám to brát dále," vzpomínal muž.



O rok později použil přibližně třicet semen z předchozí úrody. Opět je zasadil na zahradě a ve skleníku. Část rostlin sklidil a usušil. Po upozornění souseda ho ale navštívila policie a usušené rostliny, stejně jako konopnou mast, zabavila. V následující sezoně u něj ochránci zákona zajistili osm rostlin, které podle seniora samovolně vyrostly ze semen dříve vypěstovaného konopí. Policisté u muže našli také sušenou hmotu. Důchodce nakonec vloni v létě odešel od soudu s roční podmínkou. (per)