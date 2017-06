Czech Raildays 2017 začal, Ostrava opět hostí Dny kolejové dopravy

/FOTOGALERIE/ Areál nákladového nádraží v Ostravě-Přívoze ožil v úterý akcí Czech Raildays - mezinárodním veletrhem zaměřeným na nové trendy v kolejové dopravě. Potrvá až do čtvrtka.

Nablýskané mašinky jsou hlavním lákadlem 18. ročníku Dnů kolejové dopravy, které začaly a ještě ve středu a ve čtvrtek potrvají na nákladovém nádraží v Přívoze.

Pořadatelé ale upozorňují, že by si návštěvníci neměli nechat ujít ani speciální drážní techniku, která nebývá hned tak k vidění, případě je představována poprvé.

Syn autobusáka? Fanda do železnice!

K prvním návštěvníkům Czech Raildays 2017 patřil i Denis Jílek (18), který dnes v Kladně vstával docela brzy ráno, aby přes Prahu vyrazil do Ostravy za svou zálibou - železnicí!

„Přijel jsem s kamarády samozřejmě vlakem. Za hodinu a půl jsme měli veletrh skoro celý prochozený. Jsem tady podruhé, od loňska jsem se rozhodl jezdívat na dny kolejové dopravy každý rok,“ vysvětlil Jílek počítající se podle svých slov k nadšencům do vláčků. Takových, co se na nákladovém nádraží v Přívoze objevily kvůli uvedné mezinárodní železničářské akci spousty.

„Snad by mě měly bavit spíše autobusy, jelikož táta je jejich řidič z povolání, ale já jsem na kolejovou dopravu. Chytilo mne to už jako malého kluka, když jsem cestoval vláčky na výlety,“ podotkl Jílek s tím, že je v rodině „průkopníkem“ železnice. Pravidelně jezdí – na začátek a konec sezony – do železničního muzea u Rakovníka. V případě Ostravy cestu pojal i jako seznámení s městem.

Jílek na letošním ročníku Czech Raildays napočítal rekordní počet vystavovatelů. „Je jich o jednoho více, než vloni. Celkem tedy 198. Dvoustovky se organizátoři pokusili dosáhnout, ale nevyšlo jim to,“ uvedl s tím, že největším lákadlem pro něj byla lokomotiva Škoda 200. Červená mašina s nápisem, že jezdí až dvousetkilometrovou rychlostí, dorazila z Německa. Lidé se podívali i dovnitř.

„Strojvedoucí? To mě moc neláká. Já chci být vlakvedoucím,“ tvrdil Jílek usazený v kabině „mašinfíry“ škodovky dvoustovky. Mladík z Kladna proto ostatně nastoupil i na střední průmyslovou dopravní školu v Praze, má rok před maturitou.

Výlet na Czech Raildays do Ostravy mu a čtyřem dalším spolužákům povolil a též omluvil sám třídní učitel – považoval to za přínos pro jejich vzdělávání.

I s Jílkem a jeho kamarády v úterý mezinárodní železniční veletrh shlédly na dvě tisícovky návštěvníků.

„Největší účast očekáváme jako obvykle druhý den – tedy dnes,“ poznamenal manažer akce Stanislav Zapletal. Z letošních novinek vyzdvihl speciální kolejové vozidlo pro kontrolu, údržbu a opravu trakčního vedení typu MTW 100.013/7 představené SŽDC poprvé právě v Přívoze.