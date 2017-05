Další muzeum! V Ostravě vznikne interaktivní expozice MHD

Přilákat do Ostravy další turisty. Takový cíl si dalo vedení města, které chce přibližně do tří let vystavět u hlavního nádraží muzeum MHD a možná i další dopravní techniky. Nechce jít přitom suchou výstavní formou, ale plánuje širokou veřejnost „vtáhnout do děje".

Až 22 tisíc metrů čtverečních může sloužit dopravnímu muzeu v Přívoze, na které ostravští radní koncem dubna vyhlásili veřejnou zakázku a jež by mělo propojit náměstí Svatopluka Čecha s nádražním areálem a otevřít celý prostor lidem. „Muzeum vznikne vedle hlavní pošty v areálu, kde jsme na konci roku dokázali vykoupit poslední pozemky. Soutěž jsme vypsali už na samotnou ideu muzea, aby soutěžící vlastně sami navrhli, jak bude koncipováno," nastínil záměr radní pro dopravu Lukáš Semerák s tím, že nechce, aby zde byly pouze vystaveny technické exponáty, jako je tomu například v Kopřivnici, ale aby muzeum bylo maximálně interaktivní a celé rodiny v něm strávily třeba půl dne. ČTĚTE TAKÉ: Vodárenský Babylon: v Ostravě je nové „minimuzeum" DPO MÁ CO NABÍDNOUT I proto bude město z osmdesáti procent posuzovat ideu a pouze z dvaceti procent cenu. Co ale uchazeči navrhnou, záleží čistě na nich. Osloveni proto nebyli jen architekti, ale i designová studia a společnosti z Berlína či Vídně, z ostravských zástupců pak Josef Pleskot a architektonická kancelář Arkos. Přihlásit se ovšem může kdokoliv, návrhy lze podávat do 31. července. Dopravní podnik Ostrava (DPO), který po Technickém muzeu v Brně a pražském dopravním podniku vlastní třetí největší sbírku historických vozidel MHD u nás, tuto možnost nesmírně vítá. „Naše sbírka čítá více než tři desítky vzácných a převážně provozuschopných vozidel, která jsou pravidelně představována veřejnosti nejen při oblíbených vyhlídkových jízdách. Chceme je prezentovat na důstojném místě po celý rok. Expozice těchto vozidel v plánované muzejní instituci ještě více zdůrazní jejich historickou hodnotu," uvedl Miroslav Albrecht za DPO a Spolek přátel MHD, jehož je členem. ČTĚTE TAKÉ: V Ostravě bude nové muzeum, a to zemědělské BARBORKA V PROVOZU? Návštěvníci tak v budoucím muzeu naleznou například nejstarší dochovanou tramvaj s číslem 25 z roku 1919 a podle informací Deníku by okružní kolečko kolem muzea mohla brázdit známá historická tramvaj Barborka. „Tento projekt rozhodně není zamýšlen jako konkurence Dolním Vítkovicím, naopak chceme, aby bylo dalším doplňkem pro milovníky muzeí," řekl Semerák. Ve stejném období, tedy okolo roku 2019, se právě v Dolních Vítkovicích otevře pobočka Národního zemědělského muzea, která má nejen do areálu přilákat další návštěvníky. Stejné ambice má i připravované muzeum MHD, které by mělo stát nejpozději rok poté, pravděpodobně po etapách, přičemž ještě letos by město chtělo mít podepsanou smlouvu s návrháři. Celý projekt hodlá zaplatit ze svých peněz bez dotací. „Přívozu toho v tomto ohledu hodně dlužíme a muzeum by sem lidi mohlo přilákat," doplnil Semerák. ČTĚTE TAKÉ: VIDEO: Severní dráha císaře Ferdinanda slavila

Autor: Petr Jiříček