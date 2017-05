Demise vlády? Krok premiéra překvapil i regionální politiky

/ANKETA/ Tohle nikdo nečekal. Bohuslav Sobotka zaskočil oznámením o demisi své vlády nejen většinu politologů, ale také politiky z našeho regionu.

Snímek z tiskové konference po výjezdním zasedání vlády v Ostravě. Zleva ministr financí Andrej Babiš a premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vidí v demisi celé vlády, kterou podá do konce týdne prezidentovi Miloši Zemanovi, jako cestu z koaliční krize vzniklé v souvislosti s nejasnostmi kolem majetku ministra financí Andreje Babiše (ANO).

Podle Sobotky by sice bylo nejjednodušší odvolat Babiše z funkce, šéfovi hnutí ANO by to ale do voleb umožnilo hrát roli mučedníka. Babiš by preferoval, aby vláda v demisi dovládla do řádných voleb, Sobotku označil za zbabělce.

Jak celou situaci vnímají a co na rozhodnutí premiéra říkají politici z našeho regionu?

To se dočtete už zítra - ve STŘEDEČNÍM tištěném vydání Deníků Moravskoslezského kraje.