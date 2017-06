Den otců v neděli oslaví i Ostrava

Ostrava je městem, odkud do vysoké politiky přišel nynější ministr zahraničí, místopředseda sociální demokracie a po odstoupení jejího předsedy nový celostátní lídr pro parlamentní volby. Pokud by ČSSD uspěla, mohl by se Lubomír Zaorálek stát také druhým českým premiérem pocházejícím z našeho kraje. Prvním byl Mirek Topolánek.