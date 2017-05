Divočáci i srnky. Řidiči rekordně bourají se zvěří, květen je nejhorší

Moravskoslezský kraj: region, kde hrozí velké nebezpečí srážky s divokou zvěří

Střet auta s divočákem. Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Na silnicích České republiky přibývá dopravních nehod s divokou zvěří. Nepříznivý trend trvá sedm let. Potvrzují to statistiky pojišťoven i policie. Vloni bylo v České republice evidováno bezmála deset a půl tisíce havárií. Mezi nejnebezpečnější regiony patří Moravskoslezský kraj (téměř 1200 případů), který se dlouhodobě co do počtu „zvířecích" karambolů umísťuje na druhém místě. Větší riziko hrozí pouze motoristům ve Středočeském kraji.

K haváriím nedochází jen v lesních úsecích, ale mnohdy i na silnicích mezi poli. Největší zastoupení mají zajíci, srnčí zvěř, jeleni, ale také divoká prasata či lišky. Motoristé musejí počítat s tím, že zvířata se často pohybují ve skupinách, což platí především u divokých prasat. Nejvíce nehod je hlášeno na jaře a na podzim, motoristé by se však měli mít na pozoru po celý rok.

Řidiči mohou na silnicích narazit i na zmatené srny, které se chovají jako opilé či zdrogované. Může za to řepka. Ta obsahuje látku, která naruší fungování některých center v mozku a změní jejich chování. Srnčí zvěř ztrácí plachost, nerozlišuje chuti, je malátná.

Většina karambolů naštěstí končí jen pomačkanými plechy, jsou však známy i případy, kdy došlo ke zranění či dokonce úmrtí.

Moravskoslezští policisté zaznamenali několik děsivě vypadajících nehod. Jedna z nich se stala před časem na Novojičínsku. Řidič osobního vozu se nejprve čelně střetl s kancem. Po nárazu se mu aktivovaly airbagy, které mu znemožnily další výhled na silnici. Muž najel na svodidla v protisměru, poté narazil do zábradlí a s vozem spadl z přibližně osmimetrové výšky. Naštěstí vyvázl jen s lehčím poraněním. Z auta však zůstala hromada plechu.

Škody na vozidlech při srážkách se zvěří činí desítky i stovky tisíc korun. Ještě donedávna podobné události krylo jen havarijní pojištění, v dnešní době prakticky každá pojišťovna toto riziko zohledňuje i v různých variantách povinného ručení, nabízí také možnost připojištění se pro podobné případy. Někteří motoristé, jejichž pojistky srážku se zvěří nekryjí, si jako kompenzaci odvezou mrtvou srnu, zajíce nebo divočáky. Kromě různých nemocí, které může způsobit konzumace veterinárně neprověřeného masa, se mohou dostat i do konfliktu se zákonem. Takovéto počínání lze totiž kvalifikovat jako trestný čin krádeže.