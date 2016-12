Dnes začíná zima i podle kalendáře

Dnes v 11 hodin a 43 minut středoevropského času nastává zimní slunovrat.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv

„Tímto okamžikem začíná astronomická zima. Noci se začnou zkracovat a dny prodlužovat," vysvětlila Ivana Marková, vedoucí Planetária Ostrava.

Podle předpovědi meteorologů by se od středy až do pátku měly nejvyšší denní teploty pohybovat v rozmezí od +1 do + 5° Celsia. Noční teploty budou klesat až k minus 5° Celsia.

Ve středu i ve čtvrtek má být v našem kraji jasno až polojasno, v pátek odpoledne začne podle předpovědi přibývat oblačnosti a k večeru může i zapršet, místy může padat déšť mrznoucí.