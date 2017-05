Dokoná rekonstrukce Českobratrské ulice zkázu obchodníků?

/FOTOGALERIE/ Dva roky si živnostníci v Českobratrské ulici v centru Ostravy zoufali kvůli rekonstrukci Nádražní ulice, která jim „odvála" zákazníky. Letos mají uzavírky a prach přímo přede dveřmi. Chystá se jejich hromadný úprk?

Nulová kupní síla. Tak hodnotí podnikatelské možnosti Dušan Šuster, který tam po necelém tři čtvrtě roce zavřel podnik s donuty a zůstal jen u toho, co ho živí roky - tetovacího salonu. Živnostníků, pro něž se tato ulice rozhodně nestane místem zaslíbeným, je ale mnohem víc.

„Z důvodu rekonstrukce prodejna uzavřena," píše se například ve výloze pekárny Kouzlo pečení. A končí i další, třeba kavárna Kids&caffe o tom měla jasno pouhý týden po otevření. „Když jsme před měsícem a půl otevírali, o rekonstrukci jsme nic netušili, nikdo nás neinformoval.

Po týdnu jsme se proto rozhodli skončit. Do vybavení jsme však hodně investovali, proto to budeme řešit, snad to půjde mimosoudně," vysvětluje plánovaný postup spolumajitelka kavárny Lucie Šmídková. Ačkoliv oficiálně kavárna zavře až s koncem měsíce, podle vypsané otevírací doby se dovnitř už nedostanete.

ZKOUŠEJÍ VŠEMOŽNÉ

Ulice nabízí mnoho smutných příběhů. Zatímco před rokem si v Pekárně Lomná mnuli ruce, jak se jim po konci konkurenční pekárny Kebísek zvýšily tržby, teď řeší opačný problém. „O třetinu nám klesly. Proto tady budeme jen do konce června, přes prázdniny bude zavřeno. Pan majitel vyhledává vhodnější prostory, ale možná si tyto podrží a po prázdninách to ještě zkusíme," popisuje manažerka Pekárny Lomná Jitka Polášková s tím, že případné pokračování je zřejmě podmíněno návratem zastávky na původní místo.

To se však nestane, zastávka se trvale a zcela pochopitelně přemístí k té protější pod evangelický kostel.

A tak zatímco se prodavačka místní vinotéky více než své primární činnosti musí věnovat zametání prachu z okenních mříží, další sčítají škody. Prodejně elektronických cigaret klesly tržby o třetinu, oblíbené Polívkárně o čtyřicet procent a gyrosům v Grill Dimosu o polovinu. „Je to pasé. Nulová kupní síla. Všichni okolo si zoufají a já s nimi. Nikdo nedal vědět, co se chystá," konstatuje Aleš Tvrdý z květinářství Deluxe Flowers.

A proto nejen Imperia BMC, obchod s kočárky, nehodlá dál přešlapovat na místě. „Z PPL nám řekli, ať máme méně dovážek, pro objemné balíky musíme na křižovatku," vysvětluje jedna z prodavaček a jednatelka firmy Zdenka Pazourková dodává: „Od 1. července se stěhujeme za roh do Nádražní ulice, tam už snad bude klid."

Druhým důvodem, proč kočárky přesídlí, je také absence parkovacích míst. Že zde díky iniciativě městského obvodu vzniknou právě po rekonstrukci, kdy tam prodejna nebude, už jen dokresluje místní situaci, ve které jen dva z bezmála patnácti dotázaných obchodníků řekli, že určitě nezavřou.