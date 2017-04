Dolní Vítkovice představí vizi, co s areálem dál

V pondělí 1. května, v den otevřených dveří, představí Dolní Vítkovice (DOV) plán dalšího rozvoje industriálního areálu. Ve 13 hodin jej veřejnosti odprezentují šéf strojírenských Vítkovic Jan Světlík a ředitel sdružení DOV Petr Koudela ve Velkém sále multifunkční auly Gong.

Vizualizace. Foto: AP Atelier/Josef Pleskot

Kromě umístění pobočky Národního zemědělského muzea do haly Veronikárny je cílem zachránit především další vysoké pece.

„Nyní nám jde o to, abychom zpřístupnili veřejnosti i vysoké pece 4 a 6 a abychom to udělali způsobem, který se nebude vymykat kulturně vzdělávací funkci Dolní oblasti Vítkovice a získá si širokou podporu, aniž by vadil památkářům," nastínil obrysy nového rozvoje „dvorní" architekt areálu Dolní oblast Vítkovice Josef Pleskot.

Na vizualizaci je původní návrh využití vysokých pecí pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu. Zda je tento projekt nadále využitelný pro jinou potřebu, mohou lidé zjistit v pondělí.