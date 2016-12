Dopravní podnik podepsal smlouvu na dodávku švýcarských tramvají

Dopravní podnik Ostrava v pátek podepsal smlouvu na dodávku nových nízkopodlažních tramvají se švýcarským dodavatelem Stadler Busnang AG. První tramvaje Stadler, které se budou vyvíjet přesně na míru ostravským podmínkám, mají být dodány již v roce 2018.

Tramvaj Metelitsa, se kterou výrobce nedávno uspěl ve výběrovém řízení v ruském Petrohradě.Foto: www.stadlerrail.com

Smlouva měla být původně podepsána v první polovině prosince, kvůli námitkám druhého uchazeče veřejné zakázky však došlo k posunu.

„Vypořádali jsme se s námitkami druhého uchazeče výběrového řízení a uplynula zákonná lhůta, která podpis smlouvy odsunula. Nic dalšího nám v uzavření kontraktu nebránilo", řekl předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.

Zástupci švýcarské firmy uvedli, že do výroby tramvají hodlají zapojit co nejvíce českých subdodavatelů. Čtyři desítky tramvají by měly být komfortnější a méně hlučné.