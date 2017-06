Dřisty fifejdskeho Ofila: Kolik stoji kupak aneb Na Ostravicu se jedě!

/SERIÁL DENÍKU/ Přinášíme další díl pravidelného seriálu Deníku.

Fifejdský Ofil.Foto: Václav Šípoš

Vážení čtenáří, přinášíme vám další díl pravidelného sobotního seriálu Deníku.

Naší snahou je poskytovat především seriózní zpravodajství z vašeho nejbližšího okolí, ale zároveň chceme do Deníku dávat také užitečné informace a zábavu. Dřisty fifejdskeho Ofila, které vystihují rázovitost našeho regionu pohledem svérázné postavy, by měly být právě jednou z těch věcí, které v Deníku pobaví. Další nový díl najdete pravidelně vždy v sobotním tištěném vydání Deníku.

„To su včil hice, co?" pravil včera Na Upadnici Antek. „Ale budě taki i nadchazejici vikend? Abysem pravdu řeknul, měl sem ve štvrtek na Medarda strach, že začně chcať a něpřestaně až za tych štyrycet dni, jak to předpovida ta stara pranostika. Musim přiznať, že sem se s husi skurku na hřbetě spoměl na devadesaty sedmy rok a na ty povodně! Vtedy to tež začalo tak něvinně," přidal se Poldek.

„Němaluj čertisko na stěnu, vole," křiknul na ňho od vedlejšiho stola stary Kolder.

Poldek to přešel mlčenim, a tak se do dišputa vrypnul aji Lojzek: „Ja, ja. Prazdniny a dovolene mame za dveřami. Nastal čas relaxu. Ale kaj isť relaxovať? Všecko je tak drahe, až se panenky v očach protačaju. Iďtě na kupak, vyplaznětě za jedneho minimalně stovku. Jak se vydatě s robu a vnučatami, datě enem u pokladně tři štyry stovky a ani němrknětě. A co potym občerstveni či ty ruzne tobogany a skluzavki? To furt enem slyšitě: ,Dědo, dej na skluzavku! Dědo, dej na zmrzku.' A jak nědaš, zje u všeckich v rodině za něludka či stryčka Skrblika! To nima jak za mojich mladych let. Meškali zme vtedy s rodičami, a oto aji s Ofilovu rodinu, na Fifejdach. Nejbližši kupak byl v Hulvakach. Mama mi dala papirovu třikorunu a měla ode mě cely den pokuj.

Za třicetnik sem se lokalku dopravil do Hulvak, kačku padesat stal listek. Voda těkla z kohutka na hajzlu, občas zme se nechtěně lykli aji z bazena, tuž žizeň zme neměli. A jak byl hlad? Za štyrycetnik se dal pořidiť krajic chleba pomazany hořčicu. A když byl hlad velki, tuž se tych krajicu zjedlo vic a potym zme dom šlapali po svojich. Přes Marianki ku Stadionu odborařu, tam, co je včil to Futurum, a potym přes městski hřbitov, tam, co je včil sad Milady Horakove, až dom ku dnešni hali Tatran.

Vtedy tam ale ešče něstala. Měl tam jakisik Bulhar poličko ze zeleninu, keru prodaval na trhu a keru zme mu samozřejmě sem tam ukradli! Vedle něho měl povoznictvi Adolf Řihaček. Tyn, co nam vykladal o tych zachtivnych Ruskach. A že měl dva koně, valacha Ivana a kobylku Delu, už sem vym tež řikal. Dycki zme se ptali, čemu maju take divne mena, tuš nam vysvětlil, že v zajeti v Rusku se poznal z jednym sedlakem Ivanem. Tuš se tyn valach menuje na jeho počesť. A jak přišel ku menu Dela, to nam nechtěl nikdy řecť. Ale přišli zme na to sami, když zme na ňho pokřikovali: ,Pane Adolf, za vozééém!' To dycki enem tak naooko švihnul bičem za vuz a křiknul: ,Prrr Dela!' A měli zme jasno! Bylo to tak, Ofilu?" Kivnul sem na suhlas hlavu.

„Ty zje ale lidovy vypravěč, Lojzek! Od drahych kupakuv ses dostal až k prdeli a ani ti to nědošlo," pravil za huronskeho smichu cele hospody Erďa a hned přidal aji svuj tradični frk: „Pravi manžel manželce: ,Co si tak dát rychlovku?' Robka se na ňho mile usmjala: ,A už jsme někdy měli něco jiného?' Fajne, ni?!" Chlopi se řechtali jak ti Řihačkovi koně, enem Lojzek se naklonil ku mně a potichučky se zeptal: „Tak jak, Ofilu, už maš z Ružu dojednane ty vakace na Ostravici?" „Už sem ji o tym říkal, byla proti, ale jak to vypada, asi změkně a pusti mě," pravil sem popravdě.

„Tuš se snaž, synku, leto je už skorem tu," pravil mi na to a napil se pivka. Když sem přišel dom, Ruža ešče něspala. „Tuš jak bylo? Přehaněj!" pravila mi na uvitanu. „Tajak dycki fajně! Enem se mě chlapi furt ptali, jak to budě se mnu a s tu Ostravicu. A když sem jim řeknul, že mě něpustiš, vysmjali se mi, že sem pod pantoflem," pravil sem ji ledabyle.

„To ze mě robiš pěknu megeru! Tos němusel!" pravila naoko smutně a plačtivo dodala: „Tak se jeď aji do dupy! Ja ti v tym braniť něbudu!" A zase sem ju měl tam, kaj sem chtěl. Už se těšim Na Upadnicu.

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil

…a kdo chce, ať piše na ofil.ostrava@denik.cz.

Všechny díly seriálu Deníku Dřisty fifejdskeho Ofila najdete zde.