Dřisty fifejdskeho Ofila: Nakupovani v Polsku aneb Jak Honza o husu přišel

/SERIÁL DENÍKU/ Přinášíme další díl pravidelného seriálu Deníku.

Fifejdský Ofil.Foto: Václav Šípoš

Vážení čtenáří, přinášíme vám další díl pravidelného sobotního seriálu Deníku.

Naší snahou je poskytovat především seriózní zpravodajství z vašeho nejbližšího okolí, ale zároveň chceme do Deníku dávat také užitečné informace a zábavu. Dřisty fifejdskeho Ofila, které vystihují rázovitost našeho regionu pohledem svérázné postavy, by měly být právě jednou z těch věcí, které v Deníku pobaví. Další nový díl najdete pravidelně vždy v sobotním tištěném vydání Deníku.

Seděli zme předevčerem Na Upadnici kolem vyhasleho krba a klepali kosu. Ja sem se zarytě dival před sebe a čekal, kdy se mě Lojzek zepta, jak sem pochodil s tymi letnimi vakacami na Ostravici u Ruži. Když ta chvilka nastala, odseknul sem mu, že na to mam furt ešče dva měsíce, až temu něprudi zbytečnými otázkami, a prosebně se podival na kelnera Zbyňďu a potichučki ho poprosil, až v tym krbě zatopi.

Kelner se nejdřiv ošival, ale jak mu Poldek připomněl, že z chaty přivez do hospody skoro furku polenek, zašel do sklepa a přiněs ich paru. Když se v krbě rozhořel oheň a těplo na nas začalo salať, dostali zme se do take te, jak se pravi učeně, nostalgie. „Chlopi, spominatě, jak zme jezdivali do Polska na zakupki?" pravil naraz Antek.

„Aby ni! Všecko tam bylo pro nas levnějši, bo koruna byla silnějši niž zloty. Raz, kajsik ve sedumašedesatym, zme jeli do Katovic a jeden znamy, Honza se menoval, tam kupil živu husu. ,Je levna a ešče se ju doma dokrmim, to budě bašta!' pravil a cpal husu do torby. Enemže sviňa husa, kera byla celu cestu z Katovic na hranice potichu, začala zrovna na celnici v Těšině kejhat. ,Převážet živá zvířata bez veterinárního vyšetření nelze! Buďto husu ihned zabijete, nebo ji tady necháte!' pravil celnik a Honza zblednul. Ale potym pravil tvrdo:,Ja, abystě ju sami zežrali! A na to, abysem ju zabil, němam jednak povahu a ani pořadnu kudlu. Tuš ju rači pustim!' A ze slovami ,Leť, ptaku, leť!' hodil husu z mosta. Enemže husa litať něuměla, a tak se elegantně snesla na Olzu a vydala se po prudě směrem do Československe socialisticke republiky. Honza ukecaval řidiča autobusa, až jedě kolem řeki, že se ju chyti spatki a rval mu na podporu svoji žadosti stovku do kešeně, ale šofer byl něoblomny: ,Kolem Olzy cesta nevede a navic už je tma a já chci též do cích!' pravil a hnal se to ku Ostravě," spomnil se na jeden „vydařeny zajezd do ojčizny" Lojzek. Chlopy jeho vypravjani, ale hlavně vyslopane pivo dostaly do lepši nalady, a tak se smjali na cele kolo. Až se do ňho rypnul Poldek: „Robiť se řiť z ciziho něščesti, to ti idě, ale řecť, jak to bylo z tymi butami do truhly, to ni!" „Co bysem něřek, řeknu, ale až přiště, bo se divejtě, jak už se Erďa nadychuje, aby řeknul tyn svuj tradični frk," předal Lojzek slovo Erďovi. A ten hned začal: „To přidě taki jeden taki tyn něpřizpusobivy do cukrarny, kopně do stolka, plivně na zem,buchně pěsťu do pulta a zařve na prodavača: ,Hej, ty pyčo, naval něco od Algydy!' Prodavač sahně pod pult, vytahně zbraň, střeli ho do břucha, odfukně kuř z hlavně a suše doda: ,Magnum, vole!' Fajne ni?!"

Když sem v dobre naladě a vyhřaty z krba z hospody odchazal, vzal se mě Lojzek bokem. „Ofilu, radim ti dobře, něněchavej tu dovolenu na Ostravici na posledni chvilu a zeptej se Ruži ešče dněska! Abys potym něsplakal nad vydělkem!" usmjal se tak jaksik smutně a vydal se směrem k hajzlu. „No to je dosť, že už iděš," vitala mě doma už v nočni košuli Ruža a zmizla v izbě. Byl sem aji rad, že tak „němam příležitosť" začať o tych vakacach…

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil

…a kdo chce, ať piše na ofil.ostrava@denik.cz.

Všechny díly seriálu Deníku Dřisty fifejdskeho Ofila najdete zde.