Dřisty fifejdskeho Ofila: Šmigrust Lojzek němusi aneb A včil hrrr na baby!

Fifejdský Ofil.Foto: Václav Šípoš

Dřisty fifejdskeho Ofila, které vystihují rázovitost našeho regionu pohledem svérázné postavy

V utery Na Upadnici se samozřejmě Poldek japal, jak přečural teho kelnera na Ostravi. My zme z Lojzkem na sebe enem mrkli a něchali ho bajiť o tym, jak je fikany… Kdyžm se přestal japať, načli zme v šenku tradični velikonočni dišput. Bo svatki su za dveřami a chlopi se přeci na ty svoje robky musa domluviť.

„Přiznam se bez mučeňa, že mam sice Velikonoce rad, ale od maleho synka něrad chodim po šmigrustě. Ze začatku, ešče před školu, to sem s tatinkem, dej mu panbuch lehke papuče, chodil po tetkach a sestřenicach. Ale pozdějši to bylo pro mně za trest! Dycki sem se nasral, když sem kajsik musel za šmigrustem. Ve vedlejšim vchodě našeho činžaka bydlela stara Lembartka. A ta měla vnučku. Byla asi o tři roky mladši ode mě, a jak mi dycki Lembartka tvrdila, seděla o Velikonocach smutna u okna a vyhližala, kdy už pry ju přidě Lojzek od vedle vyšmigrustovať?! Něchtělo se mi nikdy! Ale stara Lembartka mě dycky ,ukecala´ padesatku. A bo to vtedy byly velke penize, zatnul sem zuby, vyšvihal malu Zdeničku aji babku, polel ich lacnu voňavku, dostal za to zmalovane vajca, a spokojenosť byla zdanlivě na obuch stranach. Ale ja sem se pokažde řikal, že vyšlap do štvrteho patra a to divadlo s karabačem, mi za tu padesatku něstoja. Ale staly! Každy rok! Až do vychozeni školy. To už sem tam něšel, bo Zdenička vlezla do puberty, hazala po mně zamilovanymi očami a temu mrskaňu už přikladala trošku inši vyznam…! Navic čerstvy středoškolski student přeci něbudě lazyť po šmigrustě, ni?!?" pravil za smichu cele hospody Lojzek.

A potym došlo na dišput, jak se letos za tym šmigrustem pujdě, ale sliby chyby. Paru razy zme se pry chlopi v historii zešli a po tym kolečku po susedkach a znamych pry byli dycki tak společenski unaveni, že jim na druhy den Na Upadnici ani pivko něšmakovalo. A tak sem se dozvěděl, že v poslednich rokach se dycki slibiju, kaj a za keru robku pujdu, daju se aji sraz, ale tajak už tradičně na Silvestra, nikdy se nezejdu. Leda až v podvečer na pivě Na Upadnici. To potym matě slyšeť ty vymluvy! Pry k nejlepšim patřila loňska Poldkova: „Synci, něbudětě mi věřiť, ale už sem byl v šatach, napucovany, voňavku připravenu, zehnal jsem se aji jalovec, ale jak sem byl ve dveřach, zazvonil telefon. Volal mi švager, že mu přivezli uhli, vysypali na chodik před chalupu. Z každe strany včil pry stoja auta, šofeři trubiju a nadavaju, že chcu jeť dali. Sam pry něstiha tu hromadu uklidiť, a že mu mam přisť pomocť! Dovedetě se představiť, jak sem byl nasrany?!? Ale co mi zbylo?!? Musel sem! Zedřity sem včil tak, že neměť žizeň, ležim v lužku a hekam!" Paru chlopuv mu vtedy tu baječku zežralo a aji ho polutovali. „Ale enem do doby, než sem im řeknul, že Poldek a aji jeho roba su jedinačci…! A tajak tradičně, aji včil vas potěšim. To přidě do obchoda kovboj a pravi: ,Máte laso?' Prodavačka kivně: ,Kolik?' ,Kolik si strč do řiti, já chci laso!' Fajne, ni?!"

Sam sem zvědavy, kolik se ich v pondělí před Upadnicu zejdě na tyn šmigrust. I když sem s tym šmigrustem na tym stejně tajak Lojzek, přeci enem zkusim z kamošami zajsť…

