Dřisty fifejdskeho Ofila: Vanoce su tu! Až su ščastne a vesele!

/SERIÁL DENÍKU/ Přinášíme další díl nového seriálu Deníku.

Fifejdský Ofil.Foto: Václav Šípoš

Vážení čtenáří, přinášíme vám další díl nového seriálu Deníku.

Dřisty fifejdskeho Ofila, které vystihují rázovitost našeho regionu pohledem svérázné postavy, by měly být právě jednou z těch věcí, které v Deníku pobaví. Seriál vychází pravidelně vždy v sobotním tištěném vydání Deníku.

„Tuš se nam to male jezulatko narodi už pozitři. Skoňča konečně ty hruzy z nakupovanim darkuv, to blbnuti bab z hadrami po kvartyře, sekyrovani nas, až tež cosik robime, bo na Vanoce přeci musi byť všecko v gryntlichu," pravil včera Na Upadnici, kaj mě Ruža ze slovami, až vypadnu z baraka, bo potřebuje baliť darki, Poldek.

A Lojzek mu hned přizvukoval: „Ja temu teš něrozumim! Či mame přes cely rok doma burdel, že se na každe svatki musi uklizať?! Už se těšim, až to budě za nami a zas budě rok klid." Něsuhlasil sem z nimi.

„Ja mam pravě tu připravu na vanoce nejrači. Mi všecek tyn zhon, to nakupovani, vymyšlani darkuv a hlavně ty koledy ve vyzdobenych obchodach a městach připominaju mladi. Naša maminka dycki tyden před svatkami nakupila latki a všelijake ty serepetičky a každu noc šila a tvořila. A my se každy Štědry den rano zbudili do noveho byta. Potahy, tepichy, zaclony a dečki na stolkach a šifonerach byly dycki nove. Tatinek pokažde brblali, že su to zbytečně vyhozene penize, ale hrdo se po vyštafirovanym, vybiglovanym a voňavym kvartyře rozhližali, a pod fusami maminku chvalili. Miloval sem stať ve frontě u zeleniny na jabka, pomeranče, banany či mandarinky. A když se zadařilo, byly aji fiky a datle. Kolik razy sem za den stačil obletěť aji tři štyry obchody, aby všeckeho bylo dosť! Bo obvykle, však se pamatujetě, teho prodavali enem po kile… Raz, to mi bylo tak osum rokuv, sem stal ve frontě na ovoce, na ostravske Stodolni. To je ta znama a po celym světě proslavena ulica, jak su tam včil ty bary a hospody. Vtedy tam byl řeznik, zelenina, obchod s nabytkem, potraviny a vinarna U sudu. Inač smrad, špina a v noci hroziva ťma a plno šlapek a Romuv… (vtedy se im ale řikalo Cigani) A bo tam byla u zeleniny mala fronta, pravil sem se, že to otočim ešče raz, abysem němusel letěť kajsik do města. A to sem neměl, bo to přeci enem trvalo hodně dluho. Chtělo se mi strašně na malu. Ale niž sem zalez do křakuv u koleji a porozpinal buntek, pochcal sem se. I když zme vtedy bydleli dosť blizko, v mokrych trenkach, jegrovkach a galatach se mi v mraze něšlo zrovna nejlepši. Ale byl sem spokojeny, bo sem měl v siťovce po dvě kila jablek, pomeranči a mandarinek. Doma se všeci z ovoca tak radovali, že se ani něvšimli, jak sem se rychlo převlik do suchich těplakuv…" zaspominal sem za huronskeho smicha chlapu v hospodě.

„A ešče cosik. Rosnički praviju, že svatki by mohly byť bile. A spominatě, kdy byl naposledy snih na Štědry den? Ni?! V roku 2010!" dodal sem.

„A znytě tyn, jak jeden mlady muž dokonaleho těla, nězaměstnany a bez peněz vymyslel, jak se ku penězam dostaně? Na dveře kvartyra přitluk cedulku: V posteli 2000 Kč, na pohovce 1000 Kč, na zemi 500 Kč. Chvilu nato mu na dveři zaklepe stařenka, kera doma rozbila prasatko a šahla aji do spořitelni knižki, a dava temu synkovi dva tisice. A tyn se ji pta: ,Tak babičko, chcete do postýlky, že?´ Ta starka zakruti hlavu a s usměvem pravi: ,Ne! Já chci čtyřikrát na zemi!´ Fajne, ni?!" zakoňčil to vanočni rozjimani Erďa.

Ruža doma frk ocenila, pozvala mě do vybiglovane kuchyně a nalela slivovičku. „Ofilu, mame všecko hotove! Ježišek a děcka možu přisť. Tak ščastne a vesele,"pravila sladko a štrngla se se mnu tu slivovičku. Tuš aji vy mějtě hezke a spokojene Vanoce.

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil

…a kdo chce, ať piše na ofil.ostrava@denik.cz.

