Duha v Porubě: lidem vadí reklamy, chtějí hodiny i WC

Funkční hodiny a veřejné záchodky, nové posezení na lavičkách, pódium pro konání společenských akcí, vánoční strom i vánoční výzdobu.

To by chtěli lidé u Duhy mezi sedmým a osmým porubským obvodem. Radnice obvodu zde totiž uspořádala další ze setkání s občany na téma proměny lokality.

Její zástupci se kromě jiného dozvěděli, že obyvatelům vadí „virtuální smog“ až moc velkoplošných reklam a billboardů na domech, obchodním centru i výkladech provozoven.

„Dotazník, v němž se mohli vyjádřit, co se jim u Duhy líbí, co ne a co by změnili, vyplnilo na dvě stovky občanů. Kvitovali v něm také, že v okolí mají všechno po ruce a rádi nakupují na místní tržnici,“ řekl Martin Otipka z radnice. Ta chce názory veřejnosti zapracovat do projektu Proměny.