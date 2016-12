Dvě procenta lidí Vánoce neslaví

Ostrava – Vánoce u nás slaví 95 procent lidí, 3 procenta lidí deklaruje jen občasné slavení tohoto svátku a 2 procenta populace je neslaví vůbec.

Vánoce ilustrační fotoFoto: Deník/Šárka Hoblíková

Lidé, kteří Vánoce neslaví, jsou z kategorie rozvedený, nebo vdovec, a to z převážné většiny z Prahy ve věku od 60 až 69 let. Z vánočních zvyků, které lidé dodržují v době vánočních svátků nejvíce, jsou to především návštěva příbuzných, zdobení vánočního stromečku, ale i zpívání vánočních koled. I to vyplynulo z výzkumu společnosti GfK. Mediální zástupkyně společnosti Andrea Patočková upřesnila, že výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 1000 respondentů ve věku od 15 do 79 let v listopadu letošního roku.

Kolik letos lidé za dárky utratí?

Největší skupina lidí (22 procent) plánuje letos za dárky utratit částku v rozmezí mezi 5 až 10 tisíci korunami. Zhruba pětina dotázaných uvedla, že plánuje utratit částku mezi 4 až 5 tisíci korun. Překročit hranici 10 tisíc korun za vánoční potěšení se rozhodlo 8 procent lidí. Pouze 4 procenta oslovených neplánují letos vůbec žádné nákupy.