Exstarosta: Rykalovi se podařilo zlikvidovat jednu z nejkvalitnějších ředitelek

/DENÍK SLEDUJE/ Sociální demokraté versus občanští demokraté (a kdoví, kdo další ještě). Takové je údajné pozadí dobrovolného odchodu první a zatím jediné ředitelky ZŠ Formana. V tomto kupodivu nacházejí všichni zainteresovaní společnou řeč!

Z radnice Ostravy-Jihu zaznívají anonymní názory, že rezignace Ivony Klímové má politické pozadí: „Ona hází špínu na úřad, protože je z jiné strany. Jiné faktické důvody nemá, jelikož jí nikdo neškodí. Ani si tady prý nestěžovala."

Navíc je podivné také datum složení funkce v únoru se obvykle ze školství neodchází.

„Vidíme za tím skutečnost, že má nebo chce lepší místo a využívá odchodu k tomu, aby nás poplivala," stojí v neoficiálním vyjádření z obecního úřadu.

Radní zodpovídající na Jihu za oblast školství a člověk zmiňovaný Klímovou na sociální síti jako jeden z původců „všeho zla" Adam Rykala odmítá jak údajně neoprávněnou kritiku, tak zatahování politiky do školství.

„Toto k sobě skutečně nepatří. Přitom jsem si vždy paní Klímové v její profesi vážil," uvádí s tím, že důvodem je asi politické zaměření odcházející ředitelky.

„Za ODS kandidovala na starostku, což jí nevyšlo. Podporovala neúspěšné referendum proti sloučení dvou škol a dlouhodobě kritizovala vedení radnice," vysvětluje Rykala.

Klímová nicméně cítí „osobní animozitu" právě z Rykalovy strany.

„Já jsem zastupitelkou za ODS, on za ČSSD. Trvá to od července 2015, což je dost dlouho na to, aby to narušilo mou práci. Radnice mívala různá vedení, ale vždy jsme se společně shodli," popisuje končící ředitelka.

Šéf odboru školství na Jihu podle ní nikdy v ZŠ Formana osobně nebyl a ani jí neodpovídal na pracovní e-mailovou korespondenci. Pomyslnou tečku spatřuje Klímová v auditu, kterým procházela nejen ZŠ Formana, ale i školy Provaznická a Kosmonautů.

„Od počátku jsme byli všichni tři ředitelé jasní. Na ráně. Já jsem v ODS, jeden kolega je v ČSSD v opozici vůči Rykalovu křídlu a druhý působí v Ostravském fóru. Nařkli nás, že špatně hospodaříme, auditem za dva miliony korun na školách marně hledali závažná pochybení," říká Klímová.

Polívčičku si v souvislosti s její rezignací přihřívá i bývalý starosta Ostravy-Jihu Karel Sibinský

„Neustálým šikanováním, posíláním zaúkolovaných kontrol a jinou diskriminační činností se podařilo panu Rykalovi zlikvidovat jednu z nejkvalitnějších ředitelek, kterou měl nejen Jih, ale i Ostrava. On má totiž podporu zdejších vlivných sociálních demokratů," míní Sibinský, jenž předloni sám ČSSD opustil.

Adam Rykala k auditům:Prověření efektivního vynakládání finančních prostředků to je podle Rykaly zásadní důvod k auditům, které tolik vadí Klímové. „Nebyly namířeny proti nikomu konkrétnímu. Naopak, prosazoval jsem, aby jimi na Jihu prošly všechny základní i mateřské školy. To se ale ukázalo jako velmi nákladné," upřesňuje radní. ZŠ Formana byla vybrána „jako vzorek škol v obvodě". Rykala poukazuje také na to, že dvě ředitelky (včetně Klímové) dříve seděly v radě Ostravy-Jihu a rozhodovaly tedy o „investicích, svých odměnách a platech". Nyní není radním nejlidnatějšího obvodu žádný ředitel školy, který by tímto mohl být ve střetu zájmů. „My si práce ředitelů ZŠ vážíme. A odpovídá tomu i jejich platové ohodnocení pohybující se v rozmezí od 50 do 60 tisíc korun měsíčně," uzavírá Rykala.

