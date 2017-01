Baroko na talíři aneb Víme, kde v Ostravě ochutnat dobroty za rozumné ceny

/FOTOGALERIE/ Ochutnat jídla vysoké gastronomie za přijatelnou cenu. To je hlavní náplní osmého ročníku Grand Restaurant Festivalu, který startuje právě dnes, v neděli 15. ledna. V našem kraji se do akce zapojilo devět restaurací.

Grand Restaurant Festival se letos koná v 93 prestižních restauracích Mauerrova výběru Grand Restaurant v celé České republice a potrvá do 28. února.

Jeho mottem je tentokrát Baroko na talíři, a tak kuchyně budou nabízet čerstvé ryby, zvěřinu, kachní i račí maso, ale také med, sušené ovoce, houby či ořechy. Degustační základní, dvouchodové nebo tříchodové menu inspirované lokálními surovinami a kreativitou těch nejlepších šéfkuchařů v zemi pořídíte od 250 do 600 korun.

„Dlouhodobě spolupracujeme s Czechturismem, který navrhl téma baroka. Šéfkuchaři se tak mohou inspirovat," uvedl organizátor festivalu Pavel Maurer.

Jednou ze zmíněných devíti restaurací v našem kraji, která se festivalu účastní, je i Pata Negra v Ostravě-Zábřehu. Ta bude zájemcům nabízet syrové ryby v netradičních úpravách, ale také jídlo z jednoho hrnce. „Trochu jsem pochyboval o tomto menu. Přece jen spojit dohromady syrové ryby a dušený pokrm chce odvahu… Ale myslím, že si lidé pochutnají," svěřuje se majitel a šéfkuchař restaurace Jiří Nenička.

„Restaurace v Moravskoslezském kraji jsou na tom dobře. V pěti z devíti, které se letos festivalu účastní, jsem byl, vím, že se tam vždycky dobře najím a vládne v ní příjemná atmosféra. Cítím v tom obrovský nárůst. Kdybych se měl ohlédnout, tak před takovými pěti lety jsme jen stěží hledali dostatečně reprezentativní restauraci, kterou bychom do festivalu chtěli zařadit. Dnes mám v hlavě dalších nejméně pět restaurací ve vašem kraji, které by se festivalu mohly hned zúčastnit," říká organizátor festivalu a gurmán Pavel Maurer.

Kde mají festivalové menu?

Best Western Hotel Vista, Buena Vista, Ostrava:- lehce zauzený úhoř s ředkvičkovým concassé; kachní konfit zapékaný s bramborovou kaší; medové semifreddo s citronovou strouhankou a medovo-citronovým karamelem.

Imperial hotel Ostrava, La Brasserie:- krém z topinambur s česnekovým konfitem a glazovanými houbami; kachní prsa, kaštanová kroketa a pyré z medového zelí; jitrocelový krém karamel, calvados želé a borůvkový kaviár.

Mercure Ostrava Center, Janak restaurat a bar:- variace espuma polévek; filé z halibuta, s houbami, bulgurem, omáčkou z krevet a květákovým pyré; pikantní dort s omáčkou z granátového jablka a tamarindem.

Na Hradbách, Ostrava:- pstruh, celer, mrkev; jazyk, křen, brambor; líčko, jalovec, petržel.

Pata Negra, Ostrava-Zábřeh:- rybí tapas pstruh v sherry octu s rajčatovým džemem, losos v řepě a limetě, olivový kaviár s ančovičkou; sépiová palačinka s treskou skrei a pórkem se salsou z pečených paprik; z jednoho hrnce pluma Iberico, chorizo, dýně, fazolky, kapusta.

Gurmán Pavel Maurer: „Bez reptů podle receptu!"

Gastrokritik. Gurmán. Původně novinář. Pavel Maurer. Tvrdí, že odcházet z restaurace s pocitem, že člověk za své peníze dostal odpovídající hodnotu, není vždycky samozřejmost. Sám sebe označuje za gastronauta, který rád ochutnává nové věci. A že už toho na talíři měl…

Vzpomente si, na čem jste si kdy v Ostravě pochutnal?

Navštívil jsem restauraci Comedor v Zámecké ulici, kde jsem byl opravdu nadšený z vynikajícího steaku. Navíc mě překvapilo, že tato restaurace nabízela izraelské víno. To člověk vidí tak na třech místech v republice. Hodně mě to potěšilo.

Kdo je Pavel MaurerMilovník dobrého jídla. Od roku 1997 vydává průvodce po českých restauracích s názvem Maurerův výběr Grand Restaurant. Lidem se snaží přiblížit kvalitní gastronomii pořádá letní Prague Food Festival a zimní Grand Restaurant Festival. Zájemci tak mohou za výhodné ceny ochutnat luxusní jídla, která by si jinak třeba nemohli dovolit.

Vy sám vaříte?

Rád. Hlavně jídla, která nedají moc práce, která stačím připravit tak do hodiny. U vaření totiž relaxuji. Pustím si rádio, otevřu si láhev vína nebo pivo a pomalu vařím. Přece jen to není moje profese, ale hobby, tak se pořád učím. Nejraději připravuji jídla z rýže, docela mě baví bezmasá jídla, experimentuji se zeleninou s kořením.

Tři čtyři měsíce v roce pobýváte ve Španělsku, takže jejich kuchyni máte zažitou…

Miluji také italskou kuchyni pro její jednoduchost. Jak se říká, když máte dobrý olivový olej, chilli papričky a česnek, tak máte nejlepší základ. Italská jídla mě baví, protože chutnají každému.

Kdo vás učil vařit?

Záludná otázka (smích). Vyrůstal jsem na Moravě a moje babička měla obrovskou zahradu. Když jsme jako děti chtěli zeleninovou polévku, vyfasovali jsme košík a babička nás s ním vyhnala na zahradu. Museli jsme si to nasbírat a ona z toho pak něco uvařila. Také táta rád a dobře vařil. Já jen přikrajoval, ochutnával a koukal jim pod ruce. Když chci uvařit něco, co neznám, tak studuji internet, přestože mám spoustu kuchařek. Najdu si pět receptů na stejné jídlo a podle toho, jaké mám ingredience doma a kolik tomu chci věnovat času, nakonec udělám fúzi těch jídel. Pak se toho receptu ale hodně držím, už neexperimentuji. Jak říkávala babička: „Bez reptů podle receptu!"

Které vámi připravené jídlo sklidilo u strávníků úspěch?

Asi rizoto. Přivezl jsem si z Itálie kulatou rýži a chtěl jsem si udělat šafránové rizoto, které jsem jednou jedl u Zdeňka Polreicha v restauraci. Tak jsem mu zavolal, po telefonu mi řekl recept, a od té doby ho dělám přesně podle něj.

Malý slovník pojmů:

bulgur - druh pšeničného šrotu vyráběného z obroušené pšenice

concassé - nasekaná, rozmačkaná nebo rozmixová základní, většinou se jedná o zeleninu

crumble - britský ovocný dezert s křupavou kůrkou

espuma - polévky výrobek molekulární kuchyně zeleninové nebo ovocné pyré, rybí nebo masový vývar, želatina a rybí N2O

fáše - najemno mleté maso

galantina - vykostěná drůbež nebo jiné maso bez kostí, které je naplněné velmi jemnou kašovitou nádivkou

glazovaný - vlhký a lesklý povrch, glazura, k tomu se používají mléko, pivo, rozšlehaná vejce, zředěný med, želatina

griliáš - cukrářská hmota, jejímž základem jsou nasekané oříšky přidané do roztaveného zkaramelizovaného cukru

chorizo - klobásky pikantní chuti z nasekaného vepřového masa a slaniny

chutney - hustý ovocný nebo zeleninový protlak

Pluma Ibérico - iberijské vepřové maso

konfit - je to jeden z nejstarších způsobů, jak uchovávat, konzervovat jídlo maso se pomalu vaří ve vlastní šťávě a pak je uloženo do vhodné nádoby a zalije se vlastní vydušenou šťávou. V uzavřené nádobě a uložené v chladu vydrží takto připravené maso nazývané konfit i několik měsíců

pancheta - italská slanina vyráběná z bůčku

parfet - mražený smetanový sýr se šlehačkou a ovocem

gratinovaný - zapékaný, vzniká krusta podpořená použitím strouhaného sýra, strouhanky

ravioli - plněné těstoviny

rybí tapas - malé občerstvení, degustační talířek či jednohubky

salsa - omáčka

semifreddo - italská zmrzlina, dezert

tamarind - exotické ovoce, zralý lusk tropického stromu

topinambur - hlízy, připravují se jako brambory

treska skrei - norská treska vysoké kvality původem z Barentsova moře