Hasiči „dostali“ unavenou Lóru na oříšky

Další úspěšný zásah si na své konto připsali hasiči z Ostravy-Přívozu, kteří se mimo jiné specializují na záchranu zvířat.

O jejich pátečním hororovém zásahu v Ostravě-Hrabůvce, kde na ně útočili rodiče mláďat kavky, Deník informoval.

V pondělí hasiči znovu vyrazili do akce, a to hned dvakrát. Nejprve zachránili ve stupačkách bytového domu v Ostravě-Hrabůvce uvězněnou straku, poté byli povolání k papouškovi do městské části Slezská Ostrava.

„Necelý rok stará papouščí slečna druhu Ara ararauna jménem Lóra se již od sobotního rána, kdy uletěla svému majiteli, potulovala, nebo spíše poletovala po okolí. Její pouť skončila v koruně vysokého stromu,“ popsal situaci mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela s tím, že hasiči museli použít plošinu.

Unaveného papouška nakonec „dostali“ na oříšky.

„Ve spolupráci s majitelem, který byl na místě, nalákali již určitě unaveného a po nedělních bouřkách také možná vystrašeného papouška pomocí osvědčeného pamlsku – oříšků,“ doplnil Kůdela s tím, že papoušek byl předán šťastnému majiteli.