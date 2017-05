Příběhy našich sousedů: havíř prozradil žákyním i lumpárny z dětství

Najít člověka se zajímavými osudy a zaznamenat je. S tímto úkolem se vypořádalo pět žákyň porubské ZŠ J. Šoupala se svojí češtinářkou v rámci projektu Příběhy našich sousedů.

Vysloužilý havíř Zikmund Novák s pamětní medailí a snímkem své rubáňové osádky z Dolu Jan Šverma.Foto: Deník/Radek Luksza

Kateřina Mičeková nadhodila, že vhodným kandidátem by se jevil její děda Zikmund Novák. „Narodil se v západočeském pohraničí, v Sudetech, za války vyrůstal u jeptišek v Polsku a pak byl horníkem, co přežil i závaly," přiblížila.

Se spolužačkami z 8.A Janou Kurečkovou, Markétou Kwasnicovou, Andreou Novákovou, Veronikou Vítkovou a kantorkou Veronikou Svatoňovou vyrazila za pamětníkem do jeho porubského bytu.

„Od pana Zikmunda jsme se dozvěděly, že vyváděl v mládí pěkné lumpárny. I ty byly součástí jeho pamětí, které jsme představovaly v divadelní hře před dalšími účastníky projektu, jinými pamětníky a také odbornou porotou," líčily školačky.



Osmačky se ZŠ J.Šoupala se s učitelkou Veronikou Svatoňovou účastnily projektu Příběhy našich sousedů. Foto: Deník/Radek Luksza

Ukradené (a snězené) maminčiny borůvky určené na prodej byly podle nich banalitou ve srovnání s „největším" kouskem mladého Zikmunda Nováka. „Podťal totiž májku, která spadla na elektrické vedení. Výsledkem bylo vyřazení telefonní ústředny v úseku Cheb Mariánské Lázně. Viník dostal na výběr soudní, nebo otcovský trest. Zvolil si ten druhý," pokračovaly.

Zaznamenaly taktéž vzpomínky na „balonovou diverzi" po převzetí moci komunisty v tehdejším Československu. „Balony létaly zpoza západní hranice a obsahovaly mimo jiné falešné peníze. Dokonce se s nimi i platilo, než se to mezi lidmi rozkřiklo. Pravost peněz se prý zkoušela odlakovačem," popisovaly.

Jejich češtinářka a dějepisářka Svatoňová považovala popovídání s panem Zikmundem za přínosnější, než výklad u tabule či čtení v učebnici.

„Děti poznaly konkrétní postavu spojenou s konkrétními osudy. Člověka, jenž jim předal své životní zkušenosti. Dozvěděly se o historii z jiné strany," řekla učitelka. Po zajímavých osudech pátrali i jiní porubští školáci. „Trvalo to půl roku, během něhož se děti do příběhů doslova ponořily. Hledaly v archivech, dávaly si historky do souvislostí, psaly reportáže, točily videa," uvedla Kristýna Koblasová ze společnosti Post Bellum. Ta projekt pořádala spolu s radnicí Poruby.

Pamětník přežil i důlní neštěstí Zikmund Novák (76) se upsal hornickému povolání. Nejprve fáral do rudných dolů na západě Čech a po vojně přešel do uhelných v Ostravě. Po začátcích s lopatou a sbíječkou zažil nástup veškeré mechanizace, do důchodu odcházel jako pomocník kombajnéra v rubání. Vzpomněl i na důlní neštěstí, které přežil. „Půl mé osádky zabil otřes na Cingru v Michálkovicích. Já pak zůstal několik hodin zavalený po výronu uhlí a plynu na Švermě 2 ve Svinově. Pustili nás tehdy do rubání dvě hodiny po otřasné trhací práci, a jen jsem zapojil sbiják a fouklo to znovu…" uvedl bývalý směnový předák s tím, že život mu zachránili v nové přetlakové komoře v nemocnici na Fifejdách. Pod zemí pracoval Novák celkem sedmadvacet let.