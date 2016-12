Hlubina: Uvnitř shromaždiště „nejslabších článků" Ostravy

/FOTOGALERIE/ Kampak, táže se nekompromisní ochranka u vstupu do útrob budovy, odrazující návštěvníky už jen venkovním vzhledem.

A hned uklidňuje, že lidé z ulice dovnitř smějí nicméně jen za konkrétním člověkem, pod dohledem kamer a za poplatek 50 korun! Tak začíná středeční návštěva Hotelového domu (HD) Hlubina v Hrabůvce.

V kanceláři vedoucího peníze nechtějí, zato zde hlavní slovo patří dámě. „V lednu tady budu pracovat osmnáctým rokem. Nastoupila jsem jako nezkažená čistá duše na recepci. Dá se říci, že mezi sebranku, s jakou jsem se v životě nesetkala. Nyní je to na Hlubině mnohem klidnější," říká Silvie Sedláčková, těšící se nemalému respektu obyvatel „hoteláku".

KDO TAM BYDLÍ?

To se ukazuje záhy, když si v devátém poschodí vjedou do vlasů (doslova a při stěhování od jednoho chlapa k jinému) paní Ema s paní Ladou. Vedoucí situaci řeší bez ochranky, natožpak zásahu zvenčí. „Kdy tu byli naposledy strážníci? Před devíti dny. Volala je žena s halucinacemi," líčí Sedláčková s tím, že život v HD Hlubina není nepodobný tomu v běžném paneláku.

Až na to, že části ubytovaných platí náklady na pokoj (4000 korun na osobu) sociálka a podle toho vypadá jejich život a návyky. „Já to vnímám tak, že dříve byla Hlubina doupětem plným feťáků. Drogy zde máme, o tom žádná, tomu se nevyhnete nikdy a nikde. Ale za poslední roky tady začal fungovat nějaký systém a řád," pokračuje vedoucí s poukazem na nonstop fyzickou ostrahu, tým pokojských na úklid či kamerový systém v osmi ze dvanácti pater. „Do měsíce máme pod kamerami všechno," upřesňuje.

Hlubina není jen klasickou ubytovnou kde mají veřejně vyvěšený seznam dlužníků nýbrž i místem, kde dlouhá léta vykonává praxi lékařka Růžena Šarišská a úřadují firmy. „Dokud to patřilo Bakalovi, byl tu totální bordel! Od roku 2014 je to soukromé, změna je znát," podotýká Jiří Holík, jenž zde má kancelář.

Naopak celé první patro, kde bývala restaurace a diskotéka, je po odstěhování se prodejců textilu nazpět do Vietnamu prázdné. Jejich krajanům stále patří provozovny v přízemí. „Teď po svátcích je tu mrtvo, ale zkuste přijít po sociálce…" povzdechne paní v herně. Ta úřaduje v doslova opevněné kukani, stejně jako vedle prodavačka potravin. „Nejvíce jde na odbyt dvoulitrovka vína v plastu za 33 Kč. K tomu zpravidla dva rohlíky…" popisuje.

Personál HD v čele se Sedláčkovou každopádně Hlubinu nebere jako dům hrůzy. „Ano, jsou zde lidé s nižším sociálním cítěním, co řeší problémy okamžitě ručně, stručně ale jinak je to podobné jako v každém velkém paneláku. Neznám tak výjimečný případ, že bych dokázala říci: To se stane jenom na ubytovně," tvrdí vedoucí. Ostudou města se podle ní Hlubina stala proto, že je shromaždiště „nejslabších článků" Ostravy. „A na své nejslabší články není nikdo příliš pyšný," nechává se slyšet Sedláčková.

Samotní klienti jsou podobného mínění. „Žiju tady sama. Tři roky a ujde to. Bordel dělají jenom někteří. Všichni lidi pak ale vnímají, že to my jsme ty ostudy. Dívají se tak na nás, bohužel …" míní Gizela (43 let) nechávající nahlédnout fotografa i do pokoje. Padesát korun za návštěvu podle ní vedení vybírá proto, aby předešlo nežádoucím a hlavně početným „kamarádům" ubytovaných.

Na každém patře dvaatřicet pokojů, tak to vypadá na Hlubině, pokojské se sice činí, ale pach kuřáků je všudypřítomný. Foto: Deník/Pavel Sonnek

Obsazeno mají ze tří čtvrtin HD Hlubina vznikl před padesáti lety jako ubytovna pro horníky. S útlumem těžby začal sloužit i dělníkům s ciziny a sociálně slabším. Nyní je v něm dvaatřicet pokojů na každém z dvanácti pater. Obsazeno ze tří čtvrtin, žije zde okolo čtyř stovek lidí. Patří k nim i mimoostravští zaměstnanci blízké průmyslové zóny a klienti na přechodnou dobu (řešící například své bydlení po rozvodu či rozchodu s partnerem). Hlubina nabízí ale i klasické hotelové služby.

Její zoufalý venkovní vzhled se zatím neřeší, projekt současní majitelé sice chystali, ale kvůli nejistotě ohledně plateb sociálních dávek nákladné investice do rekonstrukce objektu odložili.



Nejproblémovější místo?Tak hovořil o HD Hlubina radní Adam Rykala z Ostravy-Jihu. „Není to jen kvůli zvýšené kriminalitě, ale i tíživé životní situace mnohdy celých zde ubytovaných rodin. I toto je potřeba řešit," konstatoval. Koalice se na Jihu shodla, že by chtěla ubytovny vykoupit a přestavět je na bydlení pro mladé či seniory.

„Podmínky odkupu Hlubiny se nám však jevily nevýhodné. Nabízená cena neodpovídala stavu a nemáme ani jistotu, že klienti ubytovny nebudou bezpečnostním rizikem v některém z jiných podobných zařízení," prohlásil Rykala. Radnice proto doufá v brzké schválení zákona o sociálním bydlení a poté se hodlá „problémem Hlubina" intenzivně zabývat.

Anketa | Jaký máte názor na Hotelový dům Hlubina?

Gabriela …, Ostrava:

Ostuda našeho města to rozhodně je. Já tam chodím s hodně nemocným manželem k lékařce. Odpuzující je hlavně to, jak hnusně objekt vypadá. Občas jsme tady zažili i nějaký ten kravál.

Danuška Nováková, Ostrava:

Katastrofa! Bydlím přímo za ním. Je strašné, že se s tím takovou dobu nic nedělá. Psali jsme tady petice stěžovali si … a nic. Asi se každý dívá na peníze, ale už ne na lidi.

Karel Blažek, Ostrava:

Nám se stačí podívat na pískoviště, když je hezky. Jsou tam děti z ubytovny s rodiči či jakýmisi příbuznými, kteří na ně pokřikují. Ty rakovino to patří k nejslušnějším. Opilci okolo Hlubiny, to je kapitola sama o sobě.

Josef Žielecki, Ostrava:

Jedna pozitivní věc na Hlubině je … ten nonstop obchod s potravinami, když přijde krize. Občas ho využiji. Jinak je tam ale strašná verbež!