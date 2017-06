Honění krále skončilo nejlépe pro nováčka, jménem Nováček

Poosmnácté si v sobotu Lukáš Fojtík z Frýdku-Místku natahuje jezdecké holínky, obléká předepsané černé kalhoty a bílou košili, usedá na koně zapůjčeného od městských strážníků a pokouší se vyhrát lidovou slavnost Honění v krále ve Lhotce.

„Já kupodivu k této ostravské části další vztah nemám. K této akci jsem se dostal koncem minulého století přes tehdejší taneční partnerku. Jednou jsem se zúčastnil už u toho zůstal,“ popisuje s tím, že společně s Michalem Hrbáčem patří k jezdcům, kteří Honění krále absolvují nejvíce let. „Úkolem je uzmout šátek zavěšený na tyči na pastvisku rychleji, než ostatní. Dvě jízdy jsou zkušební, třetí naostro,“ uvádí Fojtík s tím, že kraloval už třikrát. Letošní závod mu ale nevychází, spolupráce s koněm jménem Estatua není ideální

„Je to divoch a má své vrtochy. Někdy se prostě nechce hnout z místa ani vracet. Tuší, že je to jen na chvíli a pak pojede domů do stáje…“ popisuje. Honění krále podle Fojtíka sice není nic pro nováčky, avšak jeden takový v sobotu jeho tvrzení vyvrací – jmenuje se Radim Nováček a ziskem šátku se stává králem ve Lhotce právě on! Tradice této akce vychází z pověsti, že za třicetileté války stíhali a lapili právě zdejší chlapci u slepého ramene řeky Odry švédského panovníka.