VIDEO: I u dětí na Ostravsku „frčí" nová hračka - FIDGET SPINNER

/FOTOGALERIE/ Vezmete ji do prstů a roztočíte… Fidget spinner. Hračka, po které děti šílí. I v Ostravě.

Fidget spinner je vlastně antistresová pomůcka a původně byl vyvinut pro děti s autismem, úzkostí a ADD/ADHD. Pomáhá lidem, kteří mají problémy se soustředěním, jsou nervózní, mají problémy s koncentrací a potřebují neustále něčím zaměstnávat ruce.

Roztočí se stejným způsobem jako káča. Jedním prstem ji uchopíte a druhým na podložce roztočíte, následně rotuje sama.

Lze ji roztočit i v ruce, na hlavě nebo i jiné části těla. Můžete si s ním různě hrát házet, předávat z ruky do ruky, pokládat na různá místa nebo k němu připojovat různé předměty.

„Náš syn přišel s tím, že by chtěl spinner někdy začátkem dubna. Prý je to ideální hračka pro ADHD děti. Tehdy jsme vůbec netušili, o co jde," vzpomíná na první spinner matka třináctiletého Denise, u kterého lékař již před lety právě ADHD diagnostikoval.

„Na internetu jsem tehdy našla jen odkazy na e-shopy, u některých bylo uvedeno ADHD, ale nic bližšího. Vůbec jsme nechápali, na co mu to bude, jaký to asi může mít vliv na poruchu pozornosti. Ale rozhodli jsme se ho vyzkoušet. V jednom čínském e-shopu jsme ho pořídili v přepočtu za třicet korun, zatímco u českých prodejců stál i tři stovky. Ani pak jsme nechápali, jak může být nadšený z nějakého divného kolečka. Ale opravdu to funguje. Alespoň zatím. Zvláště když se učíme, když ho zkouším, jako kdyby se tím uklidňoval," řekla s úsměvem s tím, že jí to připomíná staré italské filmy, kde si mafiáni hráli s růžencem.

„Syn je totiž typ, který si musí pořád s něčím hrát, když nemá tužku, kterou by okusoval, nebo pero na zacvakávání, hraje si alespoň s prsty," doplnila Denisova matka.

A přidala historku, kdy Denis byl s otcem na kontrole u psychiatra. V čekárně seděla starší, leč rozumově mírně zaostalá slečna s babičkou. Nespokojenost ze zdlouhavého čekání dávala silně najevo. Byla až vulgární a babička si s ní očividně nevěděla rady. Denis si všiml, že ho zároveň po očku pozoruje, jak si hraje se spinnerem, tak jí ho nabídl. A ona se fakt uklidnila. A klidná zůstala další půlhodinu, než přišla na řadu.

„Možná je to jen další sezonní hit, ale nám vyhovuje. Jsem za něj ráda, je malý, snadno se přenáší a není ani drahý. Nezatracovala bych ho stejně jako před dvěma lety pletení náramků z gumiček, je přece fajn, když se v dnešní době objeví něco, co děti zaujme víc než hra v mobilu," hodnotila hračku závěrem matka Denise.

NĚKTERÁ HRAČKÁŘSTVÍ HLÁSÍ: VYPRODÁNO!

Vcházím do obchodního domu v centru Ostravy a než dojdu do prvního obchodu s hračkami, cestou potkávám postupně čtyři kluky, kteří si zaujatě se spinnerem hrají.

„Přišlo nám sto kusů a za tři dny se prodaly. Nemáme vůbec nic. Měl jsme dva druhy, za 119 a za 149 korun, ten dražší byl žíhaný," řekla Monika Cieslavská, vedoucí hračkářství Pompo v OC Nová Karolina.

V dalším hračkářství obchodního centra je situace podobná.

„Měli jsme jich pět set a prodali jsme je. Stojí od 150 do 250 korun, ty dražší jsou svítící. Před třemi týdny, kdy byl zájem největší, se na spinner ptala děcka snad každou minutu, přicházela, zjišťovala stav telefonicky. Bylo to strašné. Prodávali jsme opravdu více než sto kusů denně. Teď už zájem trochu opadl, denně ze zásob zmizí tak třicet čtyřicet spinnerů. Letí barevné, zlaté, maskáčové. Právě dneska jsme dostali růžové, které jsme ještě neměli," popisovala vedoucí prodejny HM Studio hračky Jarka Mohylová.

Rodiče své děti v nové zálibě podporují. Pokud se totiž snažíte omezit čas, který tráví vaše děti u počítače, s tabletem nebo smartphonem, jsou právě senzorické hračky jako spinner vhodnou alternativou.

A tak si říkáme, že až nás zase někdo „vytočí", zkusíme si zatočit s magickým kolečkem také. Snad to pomůže.

CO JE FIDGET SPINNER, FINGER NEBO HAND SPINNER? Malá rotační hračka vyrobená z kovu nebo plastu, která má v sobě čtyři ložiska (tři po stranách a jedno uprostřed) a jde protáčet mezi prsty. Má většinou tři ramena, dá se koupit se dvěma nebo i pěti, různě barevná, se vzorem i bez, různých velikostí a s dalšími vychytávkami. Pokud se snažíte omezit čas, který tráví vaše děti u počítače, s tabletem nebo smartphonem, jsou právě senzorické hračky jako spinner vhodnou alternativou.