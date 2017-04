Infocentra v Ostravě mají na sezonu novinky. Nejvíce však táhnou „blbůstky"

Ročně je navštíví více než 450 tisíc lidí. Jaké upomínkové předměty na Ostravu si v nich nejen turisté mohou koupit?

Ostravské suvenýry. Ilustrační foto.Foto: Deník/Zuzana Bajgerová

Klíčové pro každé infocentrum je mít v nabídce dostatek produktů odkazujících na dané místo. A to v Ostravě plní svědomitě. Lidé tak mohou sáhnout po krabičce s kouskem posledního v Ostravě vytěženého uhlí nebo po dřevěném koníkovi, symbolu města.

„Je to vůbec nejstarší ostravský suvenýr, velice oblíbený napříč lety," říká jednatel Ostravského informačního servisu (OIS) Jan Šumbera.

Prodavačky některých poboček však dodávají, že má větší prodejní potenciál, než udává jeho vyšší cena.

Nejvíce ale lidé kupují drobnosti s motivy města obrazci, ikonickými třemi vykřičníky, nápisy „BO!" či městským znakem. Například magnetky.

Pro letošní sezonu si ale vedení „Oisky", jak se zdejším infocentrům přezdívá, připravilo několik novinek oděvní kolekci Industrial odkazující na průmyslové dědictví města, kávu Chutě Ostravy nebo bylinný Čaj pro Ostravu, který je směsicí beskydských bylinek a ovocného čaje. „Novinky se uchytily velmi dobře, protože lidé zde na to industriální dědictví, a regionální výrobky vůbec, hodně slyší," těší Šumberu.

OSTRAVSKÁ VIZE

Ten má do budoucna vizi, že by jednou s ostravskými vysokoškolskými studenty z umělecké fakulty rád vytvořil kolekci přímo ostravských suvenýrů, tedy nikoliv jen „univerzály" s tematickým potiskem či logem. „Zatím je to jen vize, ale bylo by to velice pěkné, mělo by to svůj příběh," nastiňuje jednatel OIS.

Mnohem blíže realitě je modernizace pobočky na hlavním nádraží, která by možná už letos na podzim měla dostat modernější kabát, stejně jako na přelomu roku Elektra. Tu, stejně jako dalších pět poboček navštíví v běžný měsíc 3,5 až pět tisíc lidí.