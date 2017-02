Informace k tramvajové trati? Pro Pustkovec „s křížkem po funuse“

/DENÍK SLEDUJE/ Téma výstavby tramvajové trati na porubský 7. a 8. obvod vzbuzuje mezi Ostravany stále větší pozornost. Bylo zadáno zpracování dokumentace pro přípravu projektu, která o trati více napoví. Důležitý je souhlas dotčených obvodů, jenže…

Jaké varianty jsou ve hře?Foto: novatramvajporuba.cz

Odpůrci trati, kterých se pod petici podepsalo na čtyři tisíce, stejně jako zástupci Poruby i Pustkovce (kterým by trať také měla vést), se dlouho dovolávali bližších informací.

Když je nedostali, odsouhlasili si 30. ledna pustkovečtí zastupitelé, nabádáni lidmi, kteří s výstavbou nesouhlasí, že si trať v obvodu nepřejí. Zároveň si paradoxně vyžádali podrobnější informace o projektu, které dostali 16. února před zasedáním porubského zastupitelstva.

„Jsem přesvědčen, že na zastupitelstvu 30. ledna padlo konečné rozhodnutí. I přes následně získané informace trváme na svém negativním postoji k výstavbě trati. Na příštím zasedání zastupitelů očekávám jen potvrzení předešlého rozhodnutí. Ostatně zastupitelé už se jednou nezvratně rozhodli a my se tak už nemáme k čemu dál vyjadřovat," uvedl starosta Pustkovce Stanislav Pyš.

Spustili nový informační webNa webové adrese www.novatramvajporuba.cz a stejnojmenné facebookové stránce lidé naleznou aktuální informace k projektu a mohou zde pokládat své dotazy.

STAROSTO, BUĎTE CHLAP

Jeho chování se vedení Ostravy nelíbí. Radní města Lukáš Semerák jej označil, slušně řečeno, za „názorově nestálého".

„Měl by se k tomu postavit jako chlap. Něco jiného říká městu, něco jiného zastupitelům a něco jiného novinářům. Mně řekl, že je rád, že konečně mají informace a budou se moci konečně rozhodnout. Dnes už se za názory nezavírá a za svůj svobodný postoj se musí naučit nést zodpovědnost a netvrdit všem něco jiného, než oficiálně deklaruje coby starosta," rozlítil Semeráka.

Ten byl součástí delegace města, která měla v Porubě zastupitelům obou obvodů předat informace, načež se následně zapojila do veřejné debaty. V ní zástupci města podle očekávání odpůrce nepřesvědčili.

„To jsme ostatně ani neočekávali," uvedl primátor Tomáš Macura, který se jednání také zúčastnil a dodal, že atmosféra byla velice emotivní, kdy zprvu nešlo ani tak o věcné argumenty jako spíše o demonstraci osobních názorů odpůrců projektu.

DEBATA BUDE V BŘEZNU

Primátor Deníku také potvrdil veřejností tolik očekávanou debatu, která proběhne nejspíše v březnu, další pak na podzim po dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí.

Ačkoliv se to odpůrcům nelíbí, město v přípravě trati musí alespoň na papíře pokračovat, aby v případě, že souhlas nakonec získá, nebylo pozdě. V této chvíli má totiž jedinečnou možnost získat na trať, o které se nahlas uvažovalo už před šedesáti lety a jež by měla stát přes miliardu korun, evropské dotace ve výši až 85 procent nákladů.

ROZHODNE PORUBA

„Jen na kolejích můžeme dát vozidlům přednost před zácpami. Na peníze se třese řada dalších českých měst, ale pokud se Porubští připojí k Pustkovci, tak ji nepostavíme. Nehodláme páchat dobro proti vůli občanů Poruby a Pustkovce, byť trať je otázkou celoostravskou. Nesmíme se ale nechat ovlivnit pokřikující malou skupinou lidí v místě, kde žije 70 tisíc lidí," dodal Semerák.

Nejen on považuje za ideální variantu trasu B (1; původně byly čtyři), vedoucí po ulici 17. listopadu kolem Duhy rovně a zanesenou v platném územním plánu, před druhou zvažovanou variantou D (2) po ulici Bedřicha Nikodéma, která se Pustkovci vyhýbá.

„Tato varianta v aktuálním územním plánu uvedena není, neznamená to však, že by nemohla být realizována," poznamenal Macura. Vznikla před časem jako alternativa a „klička" před zamítavým postojem někdejší pustkovecké starostky. „I proto však není ideálním řešením. Trasa B (1) od Slovanu by zamezila většímu kácení stromů, vedla by uprostřed silnice," řekl radní Semerák.

Právě obavy z kácení a hluku v ulicích byly jedny z hlavních argumentů lidí, proč trať nestavět. Spolu s obavou o to, že po postavení trati klesne cena jejich bytů.

Otázka k tématu pro Michala Voláka, manažera porubské pobočky realitní kanceláře Sting:

Cena bytů v dotčené lokalitě v Porubě podle vás stoupne, nebo klesne? Dopravní obslužnost je při rozhodování o koupi bytu velmi důležitý parametr. Tramvaje lidé považují za nejrychlejší, nejspolehlivější a nejbezpečnější způsob dopravy. Proto při koupi bytů toto spojení velmi vítají. Ze zkušeností majitelů bytů v Nádražní ulici víme, že po rekonstrukci jsou s hlukem z ulice velmi spokojení. Proto se při použití moderních technologií dá očekávat spíše rychlejší prodej bytů než nárůst cen. Rozhodně však nelze očekávat jejich pokles.





