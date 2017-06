Jak ještě Ostrava oslaví jubileum?

Ačkoliv několik připomínkových akcí, zejména výstav, už má Ostrava za sebou, sedmi set padesátku města si lidé teprve naplno užijí. Vždyť i fanoušci fotbalového Baníku na ni při posledním zápase sezony pamatovali velkoplošnou choreografií.

Například jinak uzavřený kostel sv. Václava z 13. století se před pár týdny dvěma tisícům zájemců otevřel v rámci výstavy čtyř korun Karla IV., Ostravské muzeum nabídlo korunovačních klenotů ještě víc, a to hned z celého světa.





Také nyní je v muzeu vystavena poutavá expozice nazvaná Ostrava nevídaná.

V šesti blocích návštěvníkům přibližuje Ostravu tak, jak ji neznají.

Pomyslná královna letošních výstav, která postupně nabízí zejména cenné originály středověkých listin, bude k vidění až do 2. července.

HRA PRO CELOU RODINU

Celý měsíc, až do 30. června, ještě mají lidé čas také na to, aby se zapojili do interaktivní zábavně vědomostní hry VIAOVA, kde prokazují teoretické znalosti o Ostravě následně přenesené do terénu.

„Hra, která zavede soutěžící na třicet míst ve městě, je určena pro hráče všech věkových kategorií i celé rodiny, kteří jako hlavní cenu mohou vyhrát luxusní plavbu lodí pro dva po západním Středomoří," vysvětluje Kateřina Šreková, mluvčí hry, do níž se zapojilo už více než pět stovek hráčů.

O prázdninách budou oslavy pokračovat vesměs jen putovní výstavou po ostravských obvodech nazvanou zcela výstižně Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, nicméně září bude skutečně lákavé. Hned druhý zářijový víkend, 8. a 9. září, se na turnaj do Ostravy sjedou rytíři, zazní dobová hudba a lidé se seznámí s dobovými řemesly.



To vše v rámci historického veletrhu, který po vzoru Olympijského parku zabere pro své účely Masarykovo náměstí, Černou louku i nedalekou loděnici. Už to naznačuje, že to bude opravdu velká akce.



Její součástí bude i Mše svatá přímo na náměstí a zářijový program doplní ve foyer Nové radnice expozice Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. století. Kromě toho letos vychází i řada publikací o Ostravě.



„Je úžasné si uvědomit, že naše město bylo na začátku malou osadou a vyrostlo do rozměru významné regionální metropole. Že jsme na naše město hrdí, bychom měli dát vědět i v průběhu oslav 750 let od jeho založení," říká k celoročnímu programu primátor Ostravy Tomáš Macura. I proto město 850 tisíci korunami podpořilo 26 projektů, které oslavy podtrhnou a přispějí k obohacení programu.

Co už probíhá a co se ještě chystá?

Do 30. 6.: Hra VIAOVA (ostrava750.cz)

Do 2. 7.: Ostrava nevídaná (Ostravské muzeum)

8. a 9. 9.: Historický víkend a rytířské slavnosti

9. 9.: Mše svatá (Masarykovo náměstí)

září: Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. století

celoročně: Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti