Jak něco vylepšit? Nad tím energetici dumají den co den

Ostrava - Zlepšovací návrhy šetřily státním podnikům a dalším peníze už za minulého režimu. Dnes už sice nejde o „socialistické zlepšováky" ale nápady svých pracovníků využívají firmy i v současnosti.

Ilustrační snímekFoto: Deník

Celkem 285 zlepšovacích nápadů loni vymysleli zaměstnanci kunčické huti ArcelorMittal Ostrava. Jak informovala mluvčí huti Barbora Černá, do praxe bylo uvedeno už 84 zlepšováků, ty přenesly úsporu 66 milionů korun.

Zlepšovatelé si pak za své nápady rozdělili odměny ve výši téměř 1,2 milionu korun. Od roku 2003, kdy zlepšovací návrhy v huti evidují, už zaměstnanci přišli téměř se 2,5 tisíci návrhů, z nichž se přibližně tři čtvrtiny uvedly do praxe. Jedním z pravidelných zlepšovatelů je například Michael Bouček, specialista plánování a přípravy oprav vysokých pecí.

„Při práci v provozu člověk přijde na spoustu možností, jak zvýšit životnost a spolehlivost zařízení, zjednodušit některé činnosti nebo zlepšit bezpečnost. Chce to jen nápad promyslet, aby se mohl co nejjednodušeji uvést do praxe,“ vysvětlil Michal Bouček.

Vymýšlení těch nejlepších a často úplně nových postupů je v případě energetiků doslova „denním chlebem“. Ti, kteří pracují v terénu, se totiž pravidelně dostávají do zcela nových situací, se kterými si musí umět poradit.

„A je pravidlem, že s těmi nejlepšími nápady se svěří ostatním, aby jejich kolegové nemuseli vymýšlet už jednou vymyšlené. Proto vznikl například projekt Skoronehody, ve kterém si zaměstnanci společnosti ČEZ Distribuční služby představují své způsoby řešení. Vedení firmy pak finančně ocení nejzajímavější návrhy,“ sdělil mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Jednoduchá řešení

Kromě technicky náročnějších námětů se v soutěži prosazují i velmi jednoduchá řešení. V poslední době dostali odměnu například zaměstnanci, kteří navrhli označit žebřík reflexními pruhy, protože zaměstnanci pracující ve výšce nebyli pro řidiče aut viditelní. Zvláštní uznání získal také zaměstnanec, kterého napadlo použít svěrku pro zajištění samovolného zavírání dvířek.

Roman Halaška, generální ředitel společnosti Viadrus, největšího českého výrobce topenářské techniky, uvedl, že odměna za zlepšovací návrh se odvíjí od vyčíslených ekonomických úspor. „Počet zlepšovacích návrhů podaných zaměstnanci se sice pohybuje jen v jednotkách až desítkách, ale návrhy jsou kvalitní a zajímavé a navíc pozorujeme mírně stoupající trend. Přicházejí s nimi jak mistři či technologové, tak i řadoví dělníci,“ dodal Roman Halaška.

Ve skupině Gascontrol přesnou statistiku zlepšovacích návrhů nevedou. „Dobré nápady zaměstnanců jsou ale samozřejmě vítány a věnujeme jim velkou pozornost. Udržujeme takovou atmosféru, aby zaměstnanci věděli, že jejich dobré návrhy budou vždy oceněny,“ řekl Roman Buryjan, předseda představenstva, Gascontrol Plast.

Mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt vysvětlil, že v této společnosti je od roku 2008 přesně vymezen systém organizace a řízení zlepšovacích návrhů. To znamená, že je například jasně stanoveno, co je a co není zlepšovák a také výše odměn.