Jak pojede MHD o Vánocích a na přelomu roku?

Konec roku je za dveřmi. Pracovní dny střídají svátky a víkendy. Cestujícím tak jistě přijde vhodvědět, kdy budou otevřeny pobočky Dopravního podniku Ostrava a jak pojedou ostravské tramvaje, trolejbusy a autobusy. Od 23. prosince do 2. ledna nebudou vypravovány školní linky a spoje označené poznámkou „c", jinak je ale potřeba se orientovat podle jednotlivých dní.

Frýdlantské mosty. Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Pátek 23. prosince: týdenní jízdní řád

Sobota 24. prosince: sobotní jízdní řád

Neděle 25. prosince: nedělní jízdní řád (do 8. hodiny omezení spojů)

Pondělí 26. prosince: nedělní jízdní řád

Úterý 27. prosince Pátek 30. prosince: týdenní jízdní řád

Sobota 31. prosince: sobotní jízdní řád

Neděle: 1. ledna: nedělní jízdní řád (do 8. hodiny omezení spojů)

Pondělí 2. ledna: týdenní jízdní řád

Prodejny jízdních dokladů budou ve dnech 24., 25. a 26. prosince stejně jako 1. ledna zavřeny. Od 27. do 30. prosince budou mít běžnou otevírací dobu. Na Silvestra budou od 7 do 12.45 hodin otevřeny prodejny v Poděbradově ulici, u zastávky Poruba-Vozovna a v nákupním středisku Venuše v Hrabůvce. Zákaznické centrum pro vyřizování jízd bez dokladu bude otevřeno pouze od 27. do 30. prosince.