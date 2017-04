Jak se z horníků stávají ajťáci

Okna. Tak popisuje největší rozdíl oproti předešlé práci Martin Adamec (45) z Frýdku-Místku, který se s dalšími třemi bývalými paskovskými horníky účastní čtvrtletního kurzu programování na VŠB-TUO.

Razíme cestu se jmenuje program pro bývalé horníky, kterého se účastní i Martin Adamec (vlevo) a Rostislav Rozbroj.Foto: Deník / Lukša Radek

„Skoro dvacet let jsem si na šichtě nemohl otevřít okno a vyvětrat. Taky jsem měl svého času jako havíř prakticky prestižní zaměstnání. Tím je pro mě nyní i to programování,“ říká k životní změně někdejší revizní důlní zámečník Adamec, jenž koketuje s počítači od roku 1993. Naopak takřka od nuly vstupuje do IT světa Rostislav Rozbroj (50) z Frýdku-Místku. Ten prošel za osmadvacet roků v dole vícero pozicemi – od pomocníka vrtmistra přes horníka v rubání po odborného technika řízení údržby.

„Kdyby mi ještě na podzim někdo řekl, že budu programovat, vysmál bych se mu. Teď je dokončení kurzu mým snem. Je to lepší robota, než montování brzd, ne?“ tvrdí Rozbroj.

Chlapi ze šachty se každopádně podle vedoucího Centra celoživotního vzdělávání na VŠB-TUO Petra Červenky dostávají „do rukou zkušených lektorů“ a mají se naučit zejména programovací jazyky Java a C#. „Čeká je spousta úkolů na doma,“ uvádí Červenka s tím, že kdo přípravou projde, dostane možnost pokračovat na stáži přímo v IT firmě. A ty poptávají jen v našem kraji až stovky programátorů.

„Kdyby začal s kurzem jeden jediný bývalý horník, splnilo by to svůj účel. My tady máme čtyři a stejný počet se jich chystá na další běh,“ podotýká Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC (provozovatele webů jobs.cz a prace.cz), která přerod havířů v programátory vymyslela a platí. Však též vybrala projektu příhodné pojmenování: Razíme cestu!