Jaké jsou letošní vánoční trhy v Ostravě?

/FOTOGALERIE/ Do Vánoc zbývá posledních pár dní a stejný čas mají lidé na to, aby ještě letos stihli navštívit vánoční trhy ve městě.

Ty jsou tradičně na Masarykově a Jiráskově náměstí v centru města, na porubském Alšově náměstí a v Ostravar Areně. Po masakru v Berlíně je od včerejška hlídají policisté se samopaly.

Největší tradici mají trhy v centru města. Od loňského roku se rozšířily na Jiráskovo náměstí, kam lidé chodí zejména za slanými pochutinami. Také na Masarykově náměstí dostali letos přednost prodejci s vánoční tematikou a dobrotami. Punč, svařák, vánoční ozdoby či věnce, to vše zde lidé najdou. Ale kdo tady byl zvyklý nakupovat různorodé dárky, bude možná trochu zklamán. „Zdá se mi, že je tady čím dál více stejných stánků, schází mi tady větší rozmanitost zboží," říká s punčem v ruce Michal Pánek.

Většině návštěvníků ale trhy připadají každoročně stejné. Od pohledu letos navíc mohou působit přívětivějším dojmem, přibylo několik předsunutých stánků a při vstupu na náměstí od hotelu Imperial návštěvníky vítá osvětlená vstupní brána.

Ačkoliv trhy za pár dní zmizí, tradiční vánoční kluziště bude v provozu až do 15. ledna. Neoficiálním zakončením trhů bude zítřejší koncert Martina Chodúra, který vystoupí krátce po 18. hodině.

NA „ALŠÁKU" V PORUBĚ

Na dvacet stánků mohou lidé navštívit v Porubě na Alšově náměstí. Přes den je zde možné napočítat lidi na prstech jedné ruky. Se setměním se ale náměstí téměř každý den naplní k prasknutí. „Na podvečerní a večerní akce chodí nesrovnatelně více návštěvníků. Akcí tady přibývá a lidé si na ně navykli chodit," vysvětluje Petra Hudečková, jež tady prodává třetím rokem. „Trhy jsou docela pěkné. Rozhodně lepší než u nás v Opavě, kde je to tento rok neskutečná bída," hodnotí Naďa Satková, která do Poruby přijela s rodiči navštívit příbuzné. Zdejší jarmark skončí už zítra, kdy si zde lidé mohou přijít zapálit betlémské světlo a děti vhodit poslední přání do Ježíškovy pošty.

TRHY NEBO TRŽNICE?

Největší možnosti nakupování mají lidé obvykle v Ostravar Areně ve Vítkovicích, kde mají trhy čtyřiadvacetiletou tradici. Zdejší stovky stánků jsou ale určeny zejména lidem, kteří potřebují na poslední chvíli nakoupit svým blízkým dárky, vánoční atmosféru tady příliš nenasají.

Podle některých prodejců navíc jejich kvalita postupně upadá. „Prodávám tady už dekádu, ale v posledních asi pěti letech mi to tady čím dál více připomíná tržiště, než předvánoční trhy. Dříve tady bývaly nazdobené stromky, hrálo více koled a celkově to bylo takové vánočnější," soudí paní Kovalčíková ze stánku s oděvy. S halekováním a překřikováním prodejců lákajících zákazníky tady lidé zkrátka musejí počítat. Na rozdíl od zbylých trhů ve městě tady však mají téměř jistotu, že pozdní dárek nakoupí.