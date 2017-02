Jakub Unucka: Celý kraj bude pokrytý bezplatným bezdrátovým signálem

/ROZHOVOR/ „Celý kraj bude pokrytý bezplatným bezdrátovým signálem," říká v rozhovoru pro Deník náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka (ODS).

Jakub Unucka.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Moravskoslezský kraj přichází s koncepcí tzv. chytrého regionu. A není na to sám, spolupracovat bude s VŠB Technickou unoverzitou Ostrava a městy Ostravou a Třincem.

„Nechci spolupracovat exkluzivně s konkrétní firmou nebo přebírat hotová zahraniční řešení," říká Jakub Unucka a vysvětluje, co si lidé pod lehce záhadným slovním spojením „chytrý region" mohou představit.

Jak dalece už máte uchopenou představu o podobě „chytrého regionu"?

Jdeme na to jinak než ostatní. Mnoho měst a regionů mluví o tom, jak jsou chytrá, ale je to jenom na papíře. My budeme „smart" opravdu. A začneme od nejjednodušších věcí. Smart je pro nás vše, co šetří lidem čas a peníze za použití moderních technologií.

Co si pod tím lidé mohou představit v praxi?

Lidé ztrácejí čas třeba tím, že zdlouhavě hledají místo k zaparkování. Různými čidly je dnes možné zjistit, kde jsou volná místa a tato data zobrazit v mobilní aplikaci. Třeba když majitelé parkovacích stání během dne odjedou do práce, můžeme popřemýšlet i nad tím, zda by je v tu dobu nemohli využívat ostatní. V centrech měst totiž tisíce dalších míst zkrátka nevytvoříme a aut bude jen přibývat. V dopravě bych ještě zmínil tři priority. Chci také dynamické řízení semaforů na základě dat z ostravského superpočítače a elektronickými tabulemi vybavenou každou zastávku. A jízdní řád autobusů se musí přizpůsobit lidem, ne naopak. Mimo to chceme, aby v každé z 1221 krajských budov byla nabíječka na elektroauta a elektrokola, ať můžeme jezdit chytře bez emisí.

Co další využití mimo dopravu?

Všechny tyto budovy chceme propojit optickými kabely pro vysokorychlostní internet. Nejen pro videokonference úředníků, ale i lékařů, aby operatéři mohli online konzultovat svůj postup nebo případný problém se specialistou v jiném městě.

A co dostupnost bezdrátové sítě?

Mobilní operátoři jsou svými cenami největší brzdou rozvoje používání chytrých technologií u nás. Proto chceme pokrýt celý kraj bezplatným bezdrátovým signálem. Lidem bude k dispozici jednotná bezplatná wifi síť, která pokryje všechny vlaky, autobusy a veřejné budovy. Pro internet věcí bude kraj pokrytý jinou bezdrátovou sítí. Na ni se budou připojovat různá čidla, od senzorů v domácnosti až po čidla, která budou měřit třeba teplotu vozovky a dají signál cestářům, aby ji vyjeli posypat. Jde nám také o veřejná data.

Kdo by je měl zveřejňovat?

Každý, kdo si sáhne na veřejné peníze. Kdo bere příspěvek například na údržbu běžeckých tratí, dodá data z GPS, kdy rolby vyjely a kolik toho upravily. A bude záležet na firmách, zda tato data využijí pro nové aplikace.

Vraťme se ještě k těm výhodám pro lidi…

Chceme také větší elektronizaci státní správy. Kdo komunikuje s úřadem, ať to může dělat přes počítač nebo z mobilu. Základem je zavést elektronické občanky, které už má většina zemí v Evropě. Snad to vláda udělá co nejrychleji. Potom bude možné se i v krajských nemocnicích elektronicky objednat na konkrétní čas, jak je tomu všude ve světě.

Kdy se lidé těchto chytrých řešení dočkají v praxi a kolik by to kraj mohlo stát?

V březnu vypíšeme soutěž o nejlepší smart řešení v pěti oblastech. Přihlásit se může kdokoliv z kraje a vítězům zaplatíme realizaci pilotního projektu do výše půl milionu korun. Podmínkou je, aby řešení bylo hotovo do konce tohoto roku, kdy každý občan kraje bude vědět, co je chytrý region.

K TÉMATU: Projekt tzv. „chytrých měst" na nižší úrovni má také zástup odpůrců. Ti tvrdí, že koncept, pevně uchopený v rukou hnutí ANO, se stal jen nástrojem k utopení co největšího finančního objemu, mnohdy ne zcela etickou cestou. Tématu se na přelomu roku opakovaně věnoval také portál zákulisní politiky neovlivni.cz.

Mohlo by vás zajímat: Bedřiška, vlastní svět na okraji společnosti