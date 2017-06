Jednodušší stavební zákon? Přivítali by jej nejen projektanti, ale i stavitelé

/AUDIT DENÍKU/ Vyřídit stavební povolení je mnohdy časově náročnější než samotné stavební práce. Takové jsou nejen zkušenosti projektantů, ale třeba i lidí, kteří se dlouho těšili na vysněné nové bydlení.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv VLP

Jan Neuwirt z ostravské projekční kanceláře Fajn Projekt říká, že získávání stanovisek od dotčených orgánů přípravu projektu často zdržuje.

INDEX DENÍKU POHLEDEM KRAJE

MĚL BY BÝT STAVEBNÍ ZÁKON CO NEJJEDNODUŠŠÍ, ABY STAVBÁM NEBRÁNILY NAPŘÍKLAD STÍŽNOSTI OBČANSKÝCH AKTIVISTŮ?



Hlasování u této otázky dopadlo v našem kraji takto:

ANO 49 (72 %) / NE 19 (28 %)



„Musíte mít vyjádření od hasičů, hygieny, správců inženýrských sítí a další. Některé úřady lhůtu k vyjádření dodržují, u jiných tomu tak ale vždy není. Pak to samozřejmě brzdí přípravné práce na projektu," vysvětlil Jan Neuwirt z projekční kanceláře Fajn Projekt.

Podle něj by bylo ideálním řešením, kdyby se povolení vyřizovala na jednom kontaktním pracovišti. „To by znamenalo velký posun kupředu a projektantům by to usnadnilo hodně času a často i zbytečné práce," poznamenal Jan Neuwirt.

Pracovník další ostravské projekční kanceláře upozornil na jiný problém při stavebním řízení.

„Tím je nejednotnost jednotlivých stavebních úřadů. Poměrně často dochází k tomu, že názory úředníků stavebního úřadu na některé požadavky se liší. To, co jeden schválí, druhý považuje za nedostatečné, nebo to rovnou zamítne. Takže projektant pak neví, na čem je," dodal pracovník projekční firmy, který chtěl zůstat v anonymitě.

Své zkušenosti se složitým stavebním řízením má i 31letý Roman z Ostravy. „Po dlouhém zvažování o novém bydlení jsme se s přítelkyní rozhodli pro montovaný rodinný dům, který jsme si objednali u firmy, která je na trhu zavedená a má dobré reference. Garantuje délku samotné stavby na maximálně pět týdnů," říká pan Roman.

Jak dodává, ani náhodou netušil, jak náročné „kolečko" vyřizování různých povolení na něj ale čeká.

„Byly to dlouhé měsíce. Chodil jsem od úředníka k úředníkovi a vyřizoval potřebná povolení. Je pravda, že někdy byly pravidla jasná a srozumitelná, jindy ale záleželo na tom, jak se daný problém rozhodl posoudit konkrétní úředník,“ přidal svou zkušenost pan Roman.

Jeho dům už stojí. „Stálo mě to zhruba rok vyřizování a běhání po úřadech, samotná stavba nakonec trvala necelých šest týdnů,“ dodává pan Roman.

Vybrané odpovědi panelistů:

Tomáš Bindr, známý opavský architekt:

„Kéž by tomu tak bylo. Když začal platit současný stavební zákon, bylo a stále je avizováno, že je jednodušší než minulý. Opak je pravdou. Legislativa - jakékoliv správní řízení dnes trvá déle než vlastní projektování. K projektu se vyjadřuje více lidí, než kolik projektantů se na něm podílí."

Zdeněk Krulikovský, Lašský král Zdeňa Viluš I.:

„Zákon by měl být jednoduchý, ale ochrana přírody je nutná."

Marian Žárský, ředitel MěKC Frenštát:

„Bohužel v době, kdy selhává státní aparát, který je ovlivněn tlaky developerských a finančních korporací, jsou mnohdy občanští aktivisté jedinou a poslední pojistkou občanské společnosti. Čím slabší stát, tím silnější občanské aktivity – toto je přirozený proces."

Marta Nováková, podnikatelka, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR:

„Mel by být jednodušší, ale bohužel v koaličním rozdělení ministerstev je to neřešitelný problém. Každý si hraje na svém vlastním „písečku" a trpí tím jak malí, tak velcí stavebníci a celý stavební průmysl."

Redakce Deníku na sklonku funkčního období nynější vlády připravila seriál „volebních auditů", které se zaměří na vybrané body z programu trojkoaličního kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky. Co se kabinetu povedlo a kde naopak v uplynulých čtyřech letech selhával? Připravili jsme pro vás shrnutí hlavních změn na celostátní úrovni, pohled z našeho regionu a k tomu exkluzivní „Panel Deníku": výsledky ankety mezi bezmála tisícovkou regionálních osobností, které okomentují jednotlivá témata.

