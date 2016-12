Ježíšek, Marie, Josef, ti mi dali zabrat nejvíce, tvrdil řezbář

Speciálně pro letošní vánoční atmosféru v Ostravě-Porubě vytvořil Jiří Halouzka dřevěný betlém v životní velikosti. Umělec z Jiříkova na Bruntálsku tím vzdal hold ostravské čtvrti, kde před časem bydlel, když dělal horníka v rubání na Dole Jan Šverma.

Jeho betlém je pro obyvatele Poruby velkou podívanou. Foto: Deník/Radek Luksza

Betlém na Hlavní třídě patří mezi hlavní atrakce Vánoc v Porubě a má základní nejmenší přípustný počet dvaadvaceti postav. „Každá figura je z jednoho kusu dřeva. Duše stromů se tak převtělila do soch, toto je má filozofie," uvedl Halouzka, jemuž jako materiál posloužilo lipové a dubové dřevo.

„Pokud bych postavy slepoval dohromady, venku by příliš dlouho nevydržely. Takto jsou odolné vůči bočnímu dešti, sněžení i jiným vlivům počasí," pokračoval s tím, že výroba zabrala přibližně rok. Nejvíce mu, jak poznamenal, dala zabrat svatá trojice Ježíšek, Marie a Josef. Jejich postavy doplnil Halouzka obligátními třemi králi, andělem, prosebníky, dárcem, ovečkami, oslíkem, volkem, telátkem… „Vyřezávám už od sedmi let, teď mám devětapadesát, takže jsem za to více než půlstoletí pochytil nějaký grif," prohlásil umělec.

Porubští si betlému tolik považují, že k němu postavili ochranku, která autora mimochodem držitele řady řezbářských rekordů a ocenění nechtěla jen tak pustit, aby si ustavil figury dle svého. „Když se bude mé dílo lidem líbit, není problém ho v příštím roce rozšířit," poznamenal Halouzka. Ten má v Jiříkově vůbec největší betlém světa s 246 postavami. A papežským certifikátem z Říma, kde se také setkal s Janem Pavlem II.

Poselstvím betlémů je podle jejich tvůrce „přinášení radosti všem lidem dobré vůle". Halouzka totiž věří nejen v boha, ale také v to, že je v každém člověku něco dobrého. „Dříve nebo později na to přijde i ten hříšník. Betlém je takové připomenutí a pohled na něj člověka zklidní. Přiměje ho přemýšlet a snažit se být minimálně o Vánocích lepším," doplnil.