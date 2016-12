Jmelí se šíří jako mor, napadá i jabloně

Jmelí zavěšené na dveřích nebo ve váze na štědrovečerním stole je pro někoho symbolem Vánoc. V posledních letech se ale u nás tento poloparazit rozšířil tak, že lesníci, zahrádkáři i správci parků kvůli němu musejí kácet stromy ve velkém.

Ilustrační foto.Foto: Petr Šilar

Ještě před čtyřmi lety Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK) informovala, že jmelím není zamořeno celé území našeho kraje, hojný výskyt byl tehdy zaznamenán na Novojičínsku, Karvinsku a části Frýdecko-Místecka. „Situace se ale rychle mění a jmelí se rozšířilo i do dalších míst kraje," uvedla Eva Mračanská z AOPAK.

Podle ní hrozí nejvíce stromům stojícím u silnic a v blízkosti vody. „Silně jsou atakovány i aleje, osamocené stromy v krajině a stále častěji jmelí napadá i ovocné stromy," upřesnila Eva Mračanská.

Mezi doporučeními, která AOPK vydala, je hlídat v dosud nezasažených místech první výskyt jmelí a pokusit se včasnou likvidací zpomalit jeho šíření.

Martin Mati ze společnosti Ostravských lesy a zeleň uvedl, že jmelí napadá hlavně stromy v remízkách a okrajových částech lesů. „Nejhojněji se vyskytuje na topolech a stále častěji se rozrůstá na ovocných stromech," dodal Martin Mati. V ostravském městském obvodu Michálkovice už kvůli jmelí museli vykácet přes desítku stromů, které kvůli napadení jmelím usychaly.

Jak Deníku vysvětlila Martina Sojneková z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, je jmelí poloparazit. „Jeho výživa tak není závislá pouze na hostiteli. Jmelí ale odebírá hostitelské rostlině zejména vodní roztok minerálních látek. Přední rostlinolékař Jaroslav Rod z Českého zahrádkářského svazu už dříve Deníku vysvětlil, že v případě zmíněného výskytu na jabloních jmelí škodí hlavně tím, že zastiňuje koruny stromů a na nich pak nenarostou žádná kvalitní jablka.

Vysvětlil, že jmelí rozšiřu jí zejména drozdovití ptáci, kteří pozřou lepivé plody. V jejich trusu pak zůstávají klíčivá semena, která ulpívají na stromech. Jak chránit stromy před napadením jmelím, to zatím odborníci nevědí.

„Teoreticky by se mohly mladé rostlinky odstřihávat, ale i s částí větve před nimi. U starších rostlin to ale asi účinné nebude, protože jmelí do větví zakořeňuje speciálními kořeny," poznamenal Jaroslav Rod.

Jmelí nejčastěji napadá topoly, vrby, javory, ořešáky, ale i borovice lesní či jedle bělokoré.

K TÉMATU

Má údajně tajemnou moc Tradice kupovat jmelí se u nás stále dodržuje, rozšířila se k nám z Anglie. Údajně se ve jmelí proměnil strom, jehož dřevo bylo použito na výrobu kříže k ukřižování Ježíše. Proto má tajemnou moc. Jen darované jmelí je účinné. Zlaté jmelí znamená pro obdarovaného, že rychle zbohatne, darovat zelené jmelí pomůžeš potřebným. Jmelí nad kolébkou: dítě neonemocní. Skutečností ale je, že jmelí se dnes používá už jen jako vánoční dekorace.



Kdo ho může trhat? Jak Deníku sdělila mluvčí státního podniku Lesy České republiky Eva Jouklová, podle Lesního zákona je sběr jmelí v lese zakázán. „Vlastník lesa může z tohoto zákazu udělit výjimku. Žádosti o výjimku jsou ročně v řádu jednotek. Podmínkou souhlasu je bezeškodné lezení na strom s příslušnými osvědčeními. Při nelegálním sběru (trhání) může lesní stráž trhače jmelí pokutovat na místě až dvěma tisíci korun, ve správním řízení jde o částku pět tisíc korun. Většina jmelí se ale trhá z listnatých stromů, tedy v alejích mimo les nebo na zahradách, kde je sběr jednodušší," odpověděla mluvčí Lesů České republiky.