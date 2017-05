Kam o prodlouženém víkendu? Nabídka akcí v Ostravě a okolí je pestrá

Je tady další prodloužený víkend. Pokud ještě nemáte program, podívejte se na náš výběr tipů na zajímavé akce v regionu.

Těrlická přehrada, vodní lyžování. Foto: Libor Běčák

Ostrava: Den první pomoci a otevřené skleníky v zoo

V ostravské zoologické zahradě se v sobotu za pěkného počasí uskuteční od 9 do 15 hodin akce věnovaná zásadám první pomoci a bezpečnosti silničního provozu. Děti i dospělí si budou moci teoreticky osvěžit i prakticky vyzkoušet, jak ošetřit zraněného, ale také si například nechat změřit tlak nebo si zkusit, jak vidí alkoholem ovlivněný řidič.

Zoo o víkendu po zimní přestávce opět otevře také skleníky. „Ukázku tropů si mohou návštěvníci prohlédnout do konce října každý víkend pouze v doprovodu průvodce ve dvou časech od 11 nebo od 14 hodin. Sraz zájemců je vždy u vstupu do zoo, kde si skupinu průvodce vyzvedne. Prohlídky jsou zahrnuty v ceně vstupného do zoo. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem na telefonním čísle 596 241 269 nebo osobně na vrátnici zoo při návštěvě areálu," zve zájemce pracovník dendrologického oddělení a jeden z průvodců David Kubala.

Ostrava: Káva s něčím „ostřejším"

Coffee in Good Spirits Ostrava. Tak se jmenuje zítřejší akce v Maryčce a Cineportu v areálu Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice. V době od 9 do 18 hodin se zde uskuteční národní soutěž v přípravě kávových nápojů s alkoholem. Objeví se dokonce pivo Coffe. Ale s patřičnou příchutí!

Těrlicko: Májová regata na přehradě

Pro všechny velké i malé lodičky s plachtou a také pro nadšené diváky pořádá Klub jachting Těrlicko již zítra Májovou regatu závod plavidel s plachtami. Malý neformální závod při příležitosti zahájení jachtařské sezony odstartuje v sobotu 6. května ve 12 hodin před loděnicí jachtingového klubu na Těrlické přehradě.

Chotěbuz: Prohlídka vojenských opevnění

Za svobodu! Tak zní název nedělní akce Klubu vojenské historie Chotěbuz, který si při příležitosti 72. výročí konce 2. světové války připravil pro všechny zvědavce speciální prohlídku vojenského opevnění. Prohlídka zdejších tří plně vybavených bunkrů, které zrekonstruovali a proměnili v muzeum právě členové Klubu vojenské historie, se koná v neděli od 10 do 17 hodin.

Krmelín o víkendu oslaví 570 let

V rámci krmelínských oslav, kde letos slaví výročí 570 let od první písemné zmínky o obci, se uskuteční na krmelínském kopci Obecní slavnost. V neděli 7. května v 17 hodin budou pokládány věnce u pomníku padlých, následně účastníci položí kytice u lipové aleje právě na krmelínském kopci. Samotné zahájení slavnosti je naplánováno na 18. hodinu. Zábavu si nenechá ujít lašský král Zdeněk Viluš I. se svou skupinou, diskotéku připraví Roman Pastorek a vystoupí i skupina Hec. Organizátoři akce nachystají světelnou show, táborák a na závěr bude ve 22 hodin odpálen ohňostroj. Vstup je zdarma.

Janáčkova filharmonie doprovodí třísethlavý sbor Ojedinělý zážitek přichystali na prodloužený víkend členové spolku Sdružení přátel sboru Ondrášek a Základní umělecká škola Nový Jičín.

V rámci Svatováclavského hudebního festivalu přichystali slavnostní koncert k 50 letům existence novojičínského sboru. Koncert se uskuteční v neděli od 17 hodin v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách a o den později v Beskydském divadle Nový Jičín od 15 hodin.

Na koncertu zazní úchvatné protiválečné dílo Karla Jenkinse The Armed Man A Mass For Peace. Sboru Ondrášek pomohou se zpíváním přizvané sbory Motýli ze Šumperka, Medvíďata z Českého Krumlova, Kvítek z Dačic a Chlapi ze Sušice. Tento téměř třísethlavý sbor doprovodí Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením dirigenta Jakuba Kleckera se sólistkou Evou Dřízgovou-Jirušovou.

Ostrava: Pohádkový les na Janové

Na cestu do pohádky se bude v pondělí od 13 do 16 hodin vyrážet z Polanky-Janové (zastávka autobusů 53 a 64 Tomáškova). Při putování lesem budou malí i velcí soutěžit a plnit úkoly za dohledu pohádkových postav. Cílem se stane myslivna ve Svinově, kde budou připraveny atrakce i opékání špekáčků.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Tradiční bitva v Kuníně se nekoná

Tradiční zámecká bitva v Kuníně se letos konat nebude. Důvodem je špatné počasí které zepříčinilo podmáčení půdy. Akce se měla v zámeckém parku konat již zítra odpoledne. Letošní název bitvy zněl Kletba čarodějky a prokletý poklad a byla rozdělena do dvou částí. A protože se oblíbené kulturní podívané účastní pravidelně velký počet vystupujících, je organizačně nemožné najít ještě v tomto roce náhradní termín. Příští rok tak snad bude počasí k organizátorům i fanouškům historie přívětivější.

Hvozdnický expres bude opět brázdit okolí Opavy

Lokálka, kterou nejen Opavané znají pod označením Hvozdnický expres, brzy zahájí svou čtvrtou sezonu. V letním období o víkendech přepravuje turisty z Opavy do Svobodných Heřmanic. Slavnostní zahájení provozu ohlásil provozovatel trati Railway Capital na poslední květnový víkend. Svézt se budete moct v historických soupravách. Poté bude vlak vyrážet na trať od června do září od pátku do neděle a o svátcích.

Vyprávění na chatě Prašivá

Na chatě Prašivá ve Vyšních Lhotách se zítra koná beseda Pěšky mezi buddhisty a komunisty s cestovatelem Ladislavem Ziburou. Excentrický poutník povypráví o tom, jak se vydal do Himaláje a neprobádaných údolí čínských řek. Projekce o jeho 1500 kilometrů dlouhé pěší cestě je svědectvím o lehkosti a nadhledu, se kterým lze přistupovat k životu. Beseda začne v 19 hodin.

Budišov nad Budišovkou: Veteráni vyjedou na silnice

Město zažije zítra jarní jízdu historických vozidel. Automobiloví stařečci v plném lesku vyjedou v 10 hodin z náměstí a kolem 14 hodin dorazí do Hlubočce, kde budou mít cíl. Akci ukončí vyhlášení vítězů.

Frýdek-Místek: V parku bude festival plný jídlaGurmán fest, první frýdecko-místecký festival dobrého jídla, pití a hudby, se bude konat zítra v sadech Bedřicha Smetany.

Akce, na kterou se neplatí vstupné, vypukne v 10 hodin dopoledne.

Na pódiu se představí šéfkuchaři místních restaurací, kteří nechají nahlédnout publikum pod své pokličky a prozradí několik svých triků. Podle organizátorů nebudou scházet kvalitní víno, místní piva a spousta delikates.

Děti čeká řada zábavných soutěží. Otestují si i své kuchařské dovednosti při nakládání sýrů, které si pak budou moci odnést domů, připravuje se také malování na obličej.

Dospělí mají možnost přihlásit se do pikantní soutěže. Tomáš Nový z Třince přijede prověřit chuťové buňky frýdecko-místeckých chilli nadšenců se svou ohnivou show.

Akci spolupořádá Kultura FM, chybět nebude ani několik hudebních vystoupení. Představí se taneční skupina Funky Beat, písničkář René Souček, rockoví experimentátoři Slepí křováci a swingová stálice Šuba Duba Band.

Festival zakončí kapela Fast Food Orchestra.

Český Těšín bude plný mažoretek

Už v sobotu zaplní Český Těšín stovky mažoretek z tuzemska i zahraničí. V sobotu 6. května se v KaSS Střelnice bude konat soutěžní přehlídka mažoretek skupin i jednotlivců. Na celou soutěž dohlíží odborná porota, která v každé kategorii vybírá a oceňuje nejlepší jednotlivce nebo soubory. Soutěž pořádá zájmový kroužek mažoretek „Srdíčko" pod vedením Kateřiny Kubíčkové ve spolupráci s Kulturním a společenským střediskem Střelnice.

V Třinci vystoupí hvězdy hudebního nebe

Horkýže Slíže, David Koller, Sebastian a No Name. To jsou čtyři hlavní hudební hvězdy Hutnického dne, který v sobotu 6. května vypukne kolem nové třinecké Werk Areny. Celý program se letos přesouvá z původního areálu městských sportovišť v Lesní ulici. I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na čtyři rozmanité scény. Hlavní scéna bude situována do nové haly, kde program ve 14.30 hodin odstartují slovenští No Name v čele s Igorem Timkem. Ve 20 hodin zazní hity Davida Kollera a ve 22.30 hodin jej na pódiu vystřídají punk-rockoví Horkýže Slíže. Radegast scéna na uzavřeném parkovišti před halou nabídne například vystoupení dua Těžkej Pokondr.

Třemešná: Parní vlak vyrazí na Osoblažce

Po zimní přestávce zase vyráží parní lokomotivy na úzkokolejku Osoblažku. Zahájení sezony turistického vláčku připadlo na sváteční pondělí 8. května. Na nádraží Třemešná ve Slezsku od 10 hodin provází zahájení sezony vystoupení Slezského souboru Heleny Salichové a zajímavé stánky. Vlak z Třemešné vyrazí v 10.45 hodin a na zpáteční cestu se vydá v 15.10 hodin.

Kopřivnice: Víkendová výstava potěší modeláře

Výstava, soutěž i prodej hned tři události v jedné přinese akce Beskyd Model Kit Show 2017. Veřejná mezinárodní otevřená výstava prací modelářů, sběratelů a majitelů sbírek modelů, která se uskuteční v kopřivnickém kulturním domě od zítřka až do neděle vždy od 9 hodin, bude propojená také se slavnostním vyhodnocením v každé z modelářských kategorií. Opravdoví nadšenci si navíc budou moci na této zajímavé výstavě koupit jak některé modely, tak také pomůcky, materiál a další modelářské potřeby.

Jezdkovice: Oslava patrona hasičů

Sbor dobrovolných hasičů pořádá zítra od 10 hodin u příležitosti oslav hasičského patrona sv. Floriána setkání hasičů a hasičských zástav. Průvod hasičů v uniformách zamíří v 10.30 hodin ke kapli, kde bude sloužena bohoslužba. Ve 12 hodin pak zazní v zámeckém parku zdravice hostů a po ní následuje volná zábava.

ZA HRANICEMI KRAJE

DUATLON VE VELKÝCH KARLOVICÍCH Seriál Valachy tour bude už o tomto víkendu pokračovat dalším závodem. Sportovci mohou zítra poměřit síly při Valachy duatlonu. Popularita této sportovní disciplíny, kombinující běh a kolo, rok od roku roste. Karlovický duatlon se loni počtem 527 účastníků zapsal do České knihy rekordů jako největší akce svého druhu v republice. „Také letos očekáváme hojnou účast. Závodní trasa zahrnující 3 kilometry běhu, 12 kilometrů na horském kole a 1,5 kilometru běhu vede okolními lesy a protíná také hřeben Vsetínských Beskyd s výhledem na krajinu," uvedl prezident Valachy tour Vladimír Sušil. Sportovci se mohou registrovat na www.valachytour.cz za výhodnější startovné, přihlášení bude možné i na místě v den konání. Pro děti budou připraveny závody na kratších trasách v sedmi věkových kategoriích. Malí sportovci do čtyř let mohou cyklistickou část absolvovat i na odrážedle. „Dětí na našich závodech stále přibývá, což nás těší. Sportování dětí se snažíme podporovat i symbolickým startovným ve výši 50 korun při registraci předem. A všechny od nás dostávají v cíli perníkovou medaili za účast," dodal Vladimír Sušil.